Как проверить физическую подготовку за 20 минут? 5 уличных упражнений от тренера

Перед тем как хвататься за сложные тренажёры и гантели под 100 кг, попробуйте такой челлендж.

В современном фитнесе есть много мифов о том, как создать эстетичное тело. Накачать пресс за пять минут, есть булочки и быть стройными, иметь рельефные мышцы без режима. Мы стали настолько ориентированы на конечный результат, что забыли про удовольствие от самого процесса.

Егор Фукалов фитнес-тренер Физическая культура — это больше, чем красивое тело. Поставьте цель — получать заряд энергии и улучшать настроение на тренировке. Только так вы будете заниматься в кайф, а физическая активность станет образом жизни, а не очередной 30-дневной каторгой «похудеть к отпуску».

Используйте реалистичные стандарты красоты и здоровья, принятые Всемирной организацией здравоохранения, а не социальными сетями и модными журналами.

Фото: istockphoto.com

Ориентируйтесь на повышение общего уровня физического развития и только потом думайте про бицепс, подтянутые ягодицы, низкий процент жира и соревнования по бодибилдингу. Научитесь отжиматься, подтягиваться, бегать. В качестве нормативов подойдут показатели ГТО. Когда уровень подготовки станет выше среднего, приступайте к формированию красивого тела.

Отличной альтернативой спортзалу будут уличные спортплощадки. В крупных городах новые места для занятий можно найти с помощью онлайн-карт.

Эти упражнения помогут проверить, насколько вам легко заниматься с собственным весом. Прежде чем хвататься за тяжеленные гантели, попробуйте сначала выполнить эту тренировку. Ориентируйтесь на свои ощущения. Если занятие далось вам нелегко, не спешите усложнять себе задачу — выполняйте тренировку в течение нескольких дней или недель. А если чувствуете, что такой нагрузки недостаточно, переходите на следующий уровень.

Три варианта разминки на выбор

Семь минут бега.

Пять подходов челночного бега: 20 секунд бега и 10 секунд отдыха.

Три подхода прыжков со скакалкой: 60 секунд прыжков и 30 секунд отдыха.

Задача комплекса: сделать максимальное количество подходов за 20 минут. Упражнения выполняются последовательно друг за другом. После каждого круга — 60 секунд отдыха.

Фото: istockphoto.com

Подтягивания на нижней перекладине

Техника выполнения:

На выдохе из нижней точки тянем грудь к перекладине.

Лопатки сводим вместе, локти отводим назад.

Задерживаемся на секунду в верхней точке.

На вдохе плавно опускаемся до прямых рук в исходное положение.

Делаем пять раз.

Отжимания на нижней перекладине

Техника выполнения:

На вдохе плавно опускаемся до касания груди в течение 2-3 секунд.

Тело ровное, вытянуто в одну линию.

На выдохе мощно толкаемся вверх, напрягая мышцы груди.

Делаем 10 раз.

Фото: istockphoto.com

Приседания

Техника выполнения:

На вдохе плавно опускаемся в нижнюю точку, чтобы таз находился ниже коленей.

Колени направлены в стороны, а не внутрь.

Спина ровная с небольшим прогибом.

На выдохе мощным движением встаём в исходное положение.

Фиксируемся и повторяем движение.

Делаем 15 раз.

Подъём ног в уголок на брусьях

Техника выполнения:

На вдохе плавно опускаем ноги, слегка согнутые в коленях, в нижнюю точку.

Руки и пресс напряжены в течение всего упражнения.

На выдохе мощно ведём ноги вверх, стараясь достать коленями грудь.

Таз подкручиваем.

Делаем пять раз.

Фото: istockphoto.com

Отжимания вниз головой с платформы

Техника выполнения:

Встаём на платформу так, чтобы образовать угол 90 градусов между ногами и торсом.

Ноги находятся выше головы.

На вдохе плавно опускаемся до касания головой пола.

На выдохе мощно толкаемся вверх.

Фиксируемся и повторяем движение.

Двигаемся строго по вертикали.

Делаем семь раз.

Будьте физически активными в повседневной, семейной и общественной сфере. Мы недооцениваем значимость физической культуры, а ведь именно она может дать большой толчок для развития в профессиональной деятельности и личной жизни.