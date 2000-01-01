7 неочевидных правил ухода за спортивной формой
Так одежда и обувь прослужат дольше.
Мойте подошву перед стиркой
Очистите её от грязи и мусора, забившегося в протекторы во время занятий на улице. Для этого используйте зубочистки или спички. Так материал кроссовок не испортится во время стирки.
Стирайте обувь на деликатном режиме
На самой деликатной программе и при минимальной температуре – горячая вода или продолжительная стирка могут деформировать кроссовки.
Стирайте шнурки и стельки отдельно
Обязательно вытаскивайте стельки и шнурки из кроссовок. Индивидуальные ортопедические стельки стоит стирать вручную – тщательно и с мылом. Обычные – можно просто в машинке.
Используйте гели
Лучше использовать специализированные гели, поскольку обычные порошки не всегда могут справиться. Большую часть одежды для тренировок делают из эластана, отталкивающего воду.
Не используйте кондиционер для белья
Он смягчает ткань и удерживает бактерии и неприятный запах. Альтернатива: дистиллированный уксус – добавьте в отдел для кондиционера полстакана перед последним циклом ополаскивания.
Используйте аксессуары
Временным решением от неприятного запаха в обуви могут стать мини-дезодоранты – фрешеры. Они наполнены древесной целлюлозой с ароматической отдушкой.
Используйте водоотталкивающие средства
Спреи и пропитки помогут защитить обувь и одежду от дождя и грязи, что сократит количество стирок, а значит, вещи прослужат дольше.
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Что можно закинуть в машинку, а с чем лучше справиться вручную.
7 неочевидных правил ухода за спортивной формой
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