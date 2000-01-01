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Сколько нужно спать в разном возрасте?<br/>
Сколько нужно спать в разном возрасте?
Национальный фонд сна, американская некоммерческая организация с 25-летним стажем, даёт рекомендации.
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Младенец
Младенец
от 0 до 3 месяцев — 14-17 часов;
от 4 до 11 месяцев — 12-15 часов.
Ребёнок
Ребёнок
от 1 года до 2 лет — 11-14 часов;
от 3 до 5 лет — 10-13 часов.
Подросток
Подросток
от 6 до 15 лет — 9-11 часов;
от 14 до 17 лет — 8-10 часов.
Взрослый
Взрослый
от 18 до 64 лет — 7-9 часов;
65 лет и более — 7-8 часов.
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Сон занимает треть нашей жизни. Так давайте спать правильно и наконец высыпаться.

Сколько нужно спать в разном возрасте?
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