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5 групп продуктов, которые лучше не есть после 40
5 групп продуктов, которые лучше не есть после 40
Они не только ускоряют старение, но и приводят к опасным заболеваниям. Разбираемся вместе с Михаилом Заботиным, врачом-эндокринологом.
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Простые углеводы
Простые углеводы
Это сахар, мёд и т. п. Они способствует ожирению и развитию таких опасных возрастозависимых заболеваний, как сахарный диабет, атеросклероз, болезнь Альцгеймера и заболевания сердца.
Фастфуд и джанк фуд
Фастфуд и джанк фуд
Джанк фуд (чипсы, сухарики) вреднее фастфуда (бургеры, картошка), так как содержат множество искусственных добавок, ароматизаторов и консервантов.
Соль и солёные продукты
Соль и солёные продукты
Копчёные изделия, многие виды сыра, соленья. Избыточное потребление соли приводит к развитию гипертонии и, как следствие, к болезням сердца.
Алкогольные напитки
Алкогольные напитки
Практически любые напитки, содержащие алкоголь, пагубно сказываются на состоянии здоровья, кроме того, они могут способствовать набору избыточного веса.
Продукты из переработанного мяса
Продукты из переработанного мяса
Это сосиски, бекон, колбасы. В них содержится много соли, а в некоторых — ещё и сахара, нитраты, трансжиры, консерванты, ароматизаторы и множество других добавок.
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Сбалансированное и правильное питание — залог хороших результатов.
5 групп продуктов, которые лучше не есть после 40
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