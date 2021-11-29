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3 ​самых вредных продукта для спортсменов, какие продукты вредны для организма при занятиях спортом

3 ​самых вредных продукта для спортсменов. От чего стоит отказаться на время тренировок?
Даниил Лобакин Алия Нургалеева
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3 ​самых вредных продукта для спортсменов
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Сбалансированное и правильное питание — залог хороших результатов.
Что исключить из рациона перед соревнованиями? Какие продукты вредят тренировочному процессу?

Разбираемся вместе с чемпионкой мира по боксу и кандидатом в мастера спорта.

Некоторые спортсмены за неделю до выхода на важное соревнование отказываются от кофе и жирной тяжёлой пищи — и не только потому, что это вредно. А по той причине, что эти продукты могут подвести в самый ответственный момент, и тогда с дистанции придётся сойти.

<a href="https://www.instagram.com/daniil.lobakin/">Даниил Лобакин</a>
Даниил Лобакин
кандидат в мастера спорта, PRO-эксперт и амбассадор Спортмастер PRO

У профессиональных спортсменов пищевые привычки выстроены в слаженную систему сбалансированного питания — это их образ жизни. У любителей всё иначе. Мало кому удаётся отказаться от сладкого и мучного — калорийных продуктов, которые дают лишние килограммы. А с избыточным весом пробегать дистанцию и тренироваться очень сложно

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Почему некоторые продукты мешают тренировкам?

Перед тренировками, забегами и другими соревнованиями (особенно накануне) рекомендуется отказаться от тройки продуктов:

  • Кофе — может давать лёгкий слабительный эффект.
  • Бургер — относится к калорийной жирной пище. Если разложить продукт на составляющие, получится булочка, соусы, котлета, на первый взгляд, ничего лишнего. Но здесь важно то, что соус и масло, на котором жарится котлета, достаточно жирные и калорийные. Чтобы обеспечить расход этой энергии, нужны очень интенсивные тренировки, которые сожгут более 1000 ккал.

Фото: istockphoto.com

  • Сладости — от них бывает очень сложно отказаться. Но именно сладкое нередко становится причиной лишнего веса и тормозит результаты тренировок.

Чем заменить эти продукты?
Даниил: Сладости можно заменить фруктами. Что касается бургеров, здесь белую булочку можно заменить на тёмную цельнозерновую, а вместо котлеты из свинины взять куриное филе и заправить максимально лёгким соусом. Полезные свойства такого набора возрастут в разы. Что касается кофе, здесь сложно подобрать аналог. Если вы не можете обойтись без этого напитка, чашечку в день можете себе позволить. Вот только на период подготовки к забегу и перед стартом тренировок от него лучше отказаться.

От каких продуктов спортсменам стоит отказаться?

<a href="https://www.forward-sport.ru/">Наталья Рагозина</a>
Наталья Рагозина
абсолютная чемпионка мира по боксу, амбассадор компании Forward

В чёрный список, который не только портит результаты тренировок, но и вредит здоровью, входит жирная и сильно жареная пища. Сюда можно отнести фастфуд и молочную продукцию, например, жирный творог 15-25%. «Прекрасные» соусы (майонез, кетчуп) также летят в мусорку, поскольку там содержатся консерванты и стабилизаторы. Ими можно испортить даже отварную куриную грудку.

Среди самых вредных продуктов для спортсменов эксперты выделяют три группы.

Продукты с быстрыми углеводами — сладкая газировка, торты, пирожные
К этой категории в основном относятся продукты с высоким гликемическим индексом (выше 70). Они содержат преимущественно рафинированные сахара и крахмалы. Самые вредные — по крайней мере, точно бесполезные для спортсменов — это сладкие газированные напитки, тортики и другие сдобные сладости.

Фото: unsplash.com/@pillepriske

<a href="https://www.instagram.com/suetin_pavel/">Павел Суетин</a>
Павел Суетин
тренер по физической подготовке в футбольном клубе «Урал»

Регулярное употребление таких продуктов зачастую приводит к росту массы тела за счёт увеличения жировой массы, но никак не мышечной. Это крайне негативно сказывается на работоспособности спортсменов, повышает риск переутомления от нагрузок и получения травм.

Продукты, содержащие трансжиры, — майонез, картофель фри, чипсы
Павел: Это крайне токсичные продукты: маргарин, майонез, растительные масла, которые часто используют в приготовлении фастфуда. Так называемый «искусственный» жир очень вреден для здоровья в целом. Он негативно сказывается на физической форме спортсменов (при постоянном потреблении, разумеется). Чего только стоит тот факт, что употребление трансжиров снижает детоксикацию организма и понижает уровень тестостерона — гормона роста. Поэтому все подобные продукты — это то, чему спортсмены должны сказать однозначное «нет».

Сколько калорий содержится в популярном фастфуде, можно посмотреть в видео «Чемпионата».

Алкоголь
Здесь всё достаточно понятно и однозначно. Одна «хорошая» гулянка может свести к нулю усилия, затраченные на подготовку к соревнованиям. Как итог — отсутствие положительных спортивных результатов. При этом вид алкоголя здесь не имеет значения. Поэтому спиртные напитки допустимы либо в отпуске, либо уж совсем в минимальных, чисто символических дозах. Особенно это касается профессиональных спортсменов и тех, кто хочет сделать ЗОЖ частью своей жизни, а не промежуточным этапом.

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Наталья: Многие ошибочно полагают, что спортсмены правильно питаются только для того, чтобы держать тело в тонусе. Однако это не так, ведь от еды зависит ещё самочувствие и здоровье. Как бы банально это ни звучало, в рацион важно добавлять овощи и фрукты — в большинстве случаев это правило не соблюдают. Питание должно быть сбалансированным, насыщенным минералами, витаминами и микроэлементами.

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