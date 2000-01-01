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5 способов развить выносливость
5 способов развить выносливость
Фитнес-эксперт Егор Фукалов рассказал, как улучшить результат в спорте, если упражнения в динамике делать тяжело.
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Бег
Бег
Развивается всё тело, но основная нагрузка ложится на ноги. Положительно влияет на все системы организма: иммунную, слуховую и т. д.
Езда на велосипеде
Езда на велосипеде
Основная нагрузка на ноги. Отличный летний вариант для их прокачки – можно проезжать большие дистанции без вреда для коленей. Уменьшает риск сердечных заболеваний.
Плавание
Плавание
Развивается всё тело, но основная нагрузка — на верхний плечевой пояс. Полезно для людей с проблемным позвоночником, а также уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Эллипс
Эллипс
Развивается всё тело, но основная нагрузка на ноги. Занятие на этом тренажёре отлично влияет на всю сердечно-сосудистую систему.
Лыжи
Лыжи
Развивается всё тело, но основная нагрузка — на ноги. Отличный зимний вариант активности для закаливания организма. Повышается устойчивость против вирусных инфекций.
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