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6 продуктов, которые нужно есть зимой
6 продуктов, которые нужно есть зимой
Рассказывает Елена Айзенбергсертифицированный тренер по здоровью и нутрициолог из Калифорнии. 
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Грибы
Грибы
Улучшат иммунитет, так как содержат витамины группы B, D, селен, ниацин и 7 из 8 незаменимых аминокислот. Эти элементы защитят от вирусных инфекций.
Цитрусы
Цитрусы
Содержат много витамина С. Он защищает от бактерий и вирусов, которые активизируются в самые холодные месяцы.
Овощи
Овощи
Возьмите за основу картофель, морковь, чеснок, лук и другие корнеплоды. Они богаты клетчаткой и углеводами, что позволит сохранить чувство сытости в зимние месяцы.
Яблоки
Яблоки
Богаты клетчаткой и пектином, полезны для пищеварительной системы и защищают от кожных и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, содержат витамины A, E, B6, C и K.
Гранат
Гранат
Это натуральный антиоксидант. Он укрепляет иммунную систему и обладает защитным эффектом от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Специи
Специи
Гвоздика предотвращает боли в суставах и кашель. Корица и кардамон облегчают простуду и её симптомы, согревая тело. Витамин С в чёрном перце — естественное средство от простуды и кашля.
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Так сможете обойтись без кофеина и лишних калорий.
6 продуктов, которые нужно есть зимой
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