6 горячих альтернатив кофе. Какие напитки помогут согреться?

Лидия Квашнина нутрициолог Что выпить, чтобы согреться? Что пить зимой вместо кофе?

Отвар шиповника

Плоды шиповника содержат витамины (A, E, C, B1, B2, PP) и минеральные вещества (кальций, магний, фосфор, железо и калий). Часть из них теряет свойства при воздействии высоких температур.

В шиповнике есть вещества, которые препятствуют острому и хроническому воспалению. В целом эти плоды — мощные антиоксиданты.

Шиповник насыщен витамином C, улучшающим иммунитет. Значительная его часть сохраняется даже при термической обработке. Однако напиток не следует пить женщинам во время беременности. Он может повысить вероятность отёков и токсикоза.

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Существует два наиболее эффективных способа заваривания. В обоих случаях берётся одна доля плодов растения на 10 долей воды. Перед тем как засыпать шиповник в термос, ягоды нужно помыть, очистить от «волосков» чашелистиков, помять пальцами и проткнуть несколько раз зубочисткой. Затем залить водой — не кипятком, но горячей, с температурой примерно 90 градусов — и оставить на 10-15 минут.

Если используете сушёный шиповник, его можно раздробить на мелкие части. Термос лучше брать со стеклянной колбой, а воду — с низким уровнем рН. Потом залить ягоды водой с температурой примерно 50-60 градусов на 20-30 минут. Независимо от способа термос нужно плотно закрыть, а отвар выпить сразу после приготовления.

Имбирный чай

Рецептов этого напитка множество, но есть условия, при соблюдении которых вы получите максимальную пользу. Чай из высушенного имбиря обладает более острым вкусом, из свежего — мягким и пряным. Он укрепит иммунитет, поможет при кашле, успокоит нервную систему и наладит пищеварение.

Покупайте максимально свежий корень, без плесени, пятен и повреждений на кожице. Для чая его достаточно тщательно промыть, можно не чистить. Лучше заваривать имбирь в стеклянной или керамической посуде. Имбирный чай можно приготовить с лимоном, куркумой, зелёным чаем, мёдом, мятой, корицей и ещё множеством вариантов.

Травяные чаи

В сочетании с ягодами не только поднимут настроение ароматами и красками, но и благодаря витаминам и другим полезным веществам в составе помогут поддержать здоровье и бодрое настроение.

Из ягод особенно рекомендую облепиху, бруснику, чернику, клюкву. Из трав — ромашку, липу, мелиссу, листья чёрной смородины, аир, мяту, чабрец. Ягоды можно добавлять не только свежие, но и замороженные и сухие. Среди сухих хочется выделить боярышник и чёрную бузину.

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Ягодный пунш

Тоже прекрасный напиток на основе ягодного отвара в сочетании с фруктами, пряностями и травами. Пунш с клюквой, корицей и апельсинами у меня ассоциируется с Новым годом и праздником.

Я предпочитаю ягоды, травы и фрукты делить пополам, первую половину класть в отвар, а вторую добавлять в готовый напиток.

Чай с итальянскими травами

В период простуд пейте чай с базиликом, розмарином, майораном и орегано — и вы почти забудете, что такое сезонные болезни. Ещё такой напиток очень эффективен, если вы замёрзли или переохладились. Он поможет избежать серьёзных последствий для здоровья.