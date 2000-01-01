Календарь забегов в Москве и Петербурге на 2022 год
Всем бегунам обязательно сохранить, чтобы ничего не пропустить!
Студенческий кубок БС
Когда: 19 февраля, 16 апреля, 1 октября, 3 декабря.
Соревнования пройдут в несколько этапов. Студенты вузов поборются между собой за кубок и денежный приз.
Соревнования пройдут в несколько этапов. Студенты вузов поборются между собой за кубок и денежный приз.
Соревнования «Скорость»
Где и когда: 26 февраля и 4 декабря, манеж НИУ МГСУ.
Проверьте свои силы на спринтерских и средних дистанциях. Преодолейте от 60 до 3000 м и соберите команду для участия в эстафете.
Проверьте свои силы на спринтерских и средних дистанциях. Преодолейте от 60 до 3000 м и соберите команду для участия в эстафете.
Забег «Апрель»
Где и когда: 3 апреля, «Лужники».
Проверьте себя на дистанции 5 км и обновите личный рекорд. Пробегите вокруг олимпийского комплекса по аллее Славы и Лужнецкой набережной.
Проверьте себя на дистанции 5 км и обновите личный рекорд. Пробегите вокруг олимпийского комплекса по аллее Славы и Лужнецкой набережной.
Кросс «Быстрый пёс»
Где и когда: 16 апреля и 1 октября, Битцевский лес.
Размер и порода не имеют значения. Владельцы вместе с питомцами преодолеют 2 км. Победителей и призёров определят по личному времени.
Размер и порода не имеют значения. Владельцы вместе с питомцами преодолеют 2 км. Победителей и призёров определят по личному времени.
Кросс «Лисья гора»
Где и когда: 17 апреля и 2 октября, Битцевский лес.
Участников ждёт бег по пересечёнке на дистанции от 2 до 8 км и много свежего воздуха. Все бегуны получат значок на финише и море впечатлений.
Участников ждёт бег по пересечёнке на дистанции от 2 до 8 км и много свежего воздуха. Все бегуны получат значок на финише и море впечатлений.
Московский полумарафон
Где и когда: 15 мая, «Лужники».
Самый масштабный полумарафон России. Пробегите по красивому маршруту по центральным набережным столицы 21,1 или 5 км.
Самый масштабный полумарафон России. Пробегите по красивому маршруту по центральным набережным столицы 21,1 или 5 км.
Красочный забег
Где и когда: 5 июня, «Лужники».
Участников ждут дистанция в 5 км, четыре красочные зоны и фейерверк из красок на финише. Готовьте костюмы, запасайтесь париками и блёстками.
Участников ждут дистанция в 5 км, четыре красочные зоны и фейерверк из красок на финише. Готовьте костюмы, запасайтесь париками и блёстками.
Марафон «Белые ночи», Санкт-Петербург
Где и когда: 18 июня, Дворцовая площадь.
Пробегите по центральным набережным и улицам и финишируйте на Дворцовой площади под покровом ночи. Вас ждут дистанции на 42,2 и 10 км.
Пробегите по центральным набережным и улицам и финишируйте на Дворцовой площади под покровом ночи. Вас ждут дистанции на 42,2 и 10 км.
Ночной забег
Где и когда: 9 июля, «Лужники».
Пробегите 10 км по ночной Москве. Уверяем, такое лето вы не забудете или точно надолго запомните. Старт — в 22:30.
Пробегите 10 км по ночной Москве. Уверяем, такое лето вы не забудете или точно надолго запомните. Старт — в 22:30.
Полумарафон «Северная столица»
Где и когда: 7 августа, Дворцовая площадь.
Участники пробегут 21,1 или 10 км по центру города, любуясь на Казанский и Исаакиевский соборы, Петропавловскую крепость и Ростральные колонны.
Участники пробегут 21,1 или 10 км по центру города, любуясь на Казанский и Исаакиевский соборы, Петропавловскую крепость и Ростральные колонны.
Полумарафон «Лужники»
Когда: 21 августа.
Не упустите возможность пробежать 21,1 км и получить коллекционную медаль. Красивые виды на Москву-реку и все знаковые достопримечательности вы увидите по пути.
Не упустите возможность пробежать 21,1 км и получить коллекционную медаль. Красивые виды на Москву-реку и все знаковые достопримечательности вы увидите по пути.
Московский марафон
Где и когда: 18 сентября, «Лужники».
Главный марафон страны и забег на 42,2 или 10 км по самому сердцу столицы. Станьте частью масштабного события и пополните копилку личных достижений.
Главный марафон страны и забег на 42,2 или 10 км по самому сердцу столицы. Станьте частью масштабного события и пополните копилку личных достижений.
Крылатский трейл
Где и когда: 30 октября, «Крылатские холмы».
Пробегите 8 или 4 км. А на финише вас будут ждать незабываемый вид с холма и чувство удовлетворения после преодолённой дистанции.
Пробегите 8 или 4 км. А на финише вас будут ждать незабываемый вид с холма и чувство удовлетворения после преодолённой дистанции.
Год обещает преподнести кое-что интересное не только в плане забегов.
Календарь забегов в Москве и Петербурге на 2022 год
Читайте также