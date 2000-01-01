6 модных рюкзаков в этом сезоне
Стильные, прочные, водонепроницаемые, вместительные и не очень.
Спортивные
Рюкзаки брендов the North Face и Nike – одни из лучших в этой категории. Их очень любят туристы и спортсмены. На тренировке или в путешествии они будут вашими лучшими друзьями.
Функциональные
Практичные рюкзаки, куда можно компактно и аккуратно сложить вещи сразу в несколько отделений. Здесь преуспели два бренда – американский Dakine и немецкий Deuter.
Из натуральных материалов
Если вы высоко цените качество, обратите внимание на бренд Piquadro. У них вы сможете найти отличный кожаный рюкзак.
Соответствие цены и качества
Бренд Swissgear ничем не уступает своим американским коллегам. Тем, кто не хочет платить много, но ценит качество, он придётся по вкусу. А рюкзаки от Naturhike, помимо приятной цены, порадуют ещё и ярким дизайном.
Яркий минимализм
Сезон-2022 характеризуется минимализмом в деталях. Популярным украшением станут большие накладные карманы, выглядящие не только стильно, но и практично.
Цветочный дизайн и палитра красок
Невозможно представить трендовый рюкзак без яркого дизайна. В этом сезоне стоит носить рюкзаки с вышивкой в виде цветочных узоров и обшитые бисером.
6 типов рюкзаков, которые будут в тренде в этом сезоне
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