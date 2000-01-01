5 московских аквапарков, где можно отвлечься и отдохнуть
В одном из них можно даже пообедать на пиратском корабле!
Аквакомплекс «Лужники»
Где: метро «Спортивная».
Цена в выходной: 3900 рублей – взрослый билет, 1950 рублей – детский.
Отличный вариант для отдыха с детьми. В многоэтажном комплексе есть симулятор сёрфинга, множество горок, детский водный городок, а также просторные бассейны и спа-зона.
Цена в выходной: 3900 рублей – взрослый билет, 1950 рублей – детский.
Отличный вариант для отдыха с детьми. В многоэтажном комплексе есть симулятор сёрфинга, множество горок, детский водный городок, а также просторные бассейны и спа-зона.
Аквапарк «Карибия»
Где: метро «Перово».
Цена в выходной: 2090 рублей – взрослый билет, 1140 рублей – детский, на три часа катания.
Просторный аквапарк с банями и саунами, в котором можно весело провести время: там проходят вечеринки и дискотеки.
Цена в выходной: 2090 рублей – взрослый билет, 1140 рублей – детский, на три часа катания.
Просторный аквапарк с банями и саунами, в котором можно весело провести время: там проходят вечеринки и дискотеки.
Аквапарк «Мореон»
Где: метро «Ясенево».
Цена в выходной: 2750 рублей – взрослый билет, 1650 рублей – детский, с посещением терм.
Самый большой аквапарк Москвы, где вы сможете не только покататься на горках и поплавать в бассейне, но и сходить на спа-процедуры и даже на фитнес.
Цена в выходной: 2750 рублей – взрослый билет, 1650 рублей – детский, с посещением терм.
Самый большой аквапарк Москвы, где вы сможете не только покататься на горках и поплавать в бассейне, но и сходить на спа-процедуры и даже на фитнес.
Аквапарк «Ква-ква парк»
Где: метро ВДНХ.
Цена в выходной: 2370 – взрослый билет, 1090 – детский, на четыре часа.
Аквапарк, в котором можно отдохнуть с семьёй или друзьями, сходить на пилинг, в хамам или сауны. Также для посетителей аквапарка всегда работают рестораны.
Цена в выходной: 2370 – взрослый билет, 1090 – детский, на четыре часа.
Аквапарк, в котором можно отдохнуть с семьёй или друзьями, сходить на пилинг, в хамам или сауны. Также для посетителей аквапарка всегда работают рестораны.
Аквапарк «Фэнтези Парк»
Где: метро «Марьино».
Цена в выходной: 1600 рублей – взрослый билет, 400 рублей – детский (до четырёх лет), на четыре часа.
Огромное количество аттракционов и горок порадует любителей экстрима. Спа-зон здесь нет, зато есть кафе, расположенное прямо на пиратском корабле!
Цена в выходной: 1600 рублей – взрослый билет, 400 рублей – детский (до четырёх лет), на четыре часа.
Огромное количество аттракционов и горок порадует любителей экстрима. Спа-зон здесь нет, зато есть кафе, расположенное прямо на пиратском корабле!
5 московских аквапарков, где можно отвлечься и отдохнуть
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