Парень тестирует свои мышцы на прочность. Только посмотрите, что он вытворяет!
Как думаете, сколько по времени реально так проехать на роликах?
@ruinmist
@ruinmist
Парень тестирует свои мышцы на прочность. Только посмотрите, что он вытворяет!
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