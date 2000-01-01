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Парень тестирует свои мышцы на прочность. Только посмотрите, что он вытворяет!
Парень тестирует свои мышцы на прочность. Только посмотрите, что он вытворяет!
Как думаете, сколько по времени реально так проехать на роликах?
@ruinmist
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Парень тестирует свои мышцы на прочность. Только посмотрите, что он вытворяет!
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