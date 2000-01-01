Это самое милое видео с бегового марафона. Маленький мальчик помогает бегунам

Это самое милое видео с бегового марафона

«Нажмите здесь, чтобы зарядиться», — написано на плакате у маленького мальчика. Это отсылка к игре Super Mario Bros, в которой культовый персонаж Марио превращается в СуперМарио при нажатии подобной кнопки.