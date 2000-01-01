Виктор Цой родился в День скейтбординга
А в этом году возрождённая группа «Кино» выпустила эксклюзивный скейт ко дню рождения своего основателя.
Сегодня, 21 июня 2022 года — день рождения легендарного музыканта Виктора Цоя. В этом году ему исполнилось бы 60 лет.
Группа «Кино», в которой Цой был одним из основателей, до сих пор существует. В этом году ей исполнилось 40 лет.
Отметить 60-летний юбилей легенды музыканты решили по-особенному. Совместно с «Юнион Скейтборды» группа выпустила эксклюзивную доску с автографами всех членов коллектива.
Отметить 60-летний юбилей легенды музыканты решили по-особенному. Совместно с «Юнион Скейтборды» группа выпустила эксклюзивную доску с автографами всех членов коллектива.
«Юнион Скейтборды»:
В прошлом году нам написал сын Виктора Цоя, Александр. Рассказал, кто он такой, и предложил сделать коллаборацию с группой. Мы обалдели и, конечно, согласились.
«Юнион Скейтборды»:
Доску с автографами всех членов «Кино» решили разыграть в соцсети. Поставили дату розыгрыша на сегодняшний день. А когда согласовывали дату, нам рассказали, что это ещё и день рождения Виктора Цоя. Это крутой знак.
Александр Цой:
На песнях «Кино» выросло несколько поколений. На наших концертах и в наших соцсетях очень много молодых ребят. Мы решили сделать коллаборацию с «Юнион», потому что «Кино» — музыка вне возрастов и вне каких-то рамок. Ну и просто скейты — это круто.
Виктор Цой родился в Международный день скейтбординга
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