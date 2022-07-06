6 отечественных фильмов, которые нужно пересмотреть после 40

Некоторые произведения в молодом возрасте мы воспринимаем одним образом, а спустя несколько десятков лет — совершенно по-другому. Они как хорошее вино, с возрастом только раскрываются. Вместе с кинокритиком и искусствоведом собрали для вас шесть фильмов, которые стоит пересмотреть после 40 лет.

«Несколько дней из жизни И.И. Обломова»

1979, реж. Никита Михалков

Этот фильм хорош как шанс избежать кризиса среднего возраста. В 20 лет человеку проще определиться с целями и мечтами, а после 30 он всё чаще задаётся вопросом: зачем я это делаю? В картине Никиты Михалкова приведён замечательный монолог самого Обломова о том, что беготня ни к чему не приводит. У человека должен быть смысл его действий по жизни, интерес к тому, что он делает.

«Остров»

2006, реж. Павел Лунгин

Эта картина достойна пересмотра в разные периоды жизни для того, чтобы сверить — чего в жизни больше: внешних атрибутов или внутреннего содержания. Ценность жизни в простоте, а не в новых калошах, в человеческих отношениях, а не в карьере.

Ещё один важный момент — идея бога как внутренней опоры человека. Павел Лунгин постарался донести до зрителя мысль о том, что в любом месте и в любое время внутренняя опора человека всегда остаётся с ним и он может на неё положиться.

«Игра в правду»

2013, реж. Виктор Шамиров

Одна из немногих картин, которая раскрывает характеры героев, когда при этом действие происходит в одном помещении. Фильм о важности честности перед самим собой. Персонажи постепенно делятся своими тайнами, что заставляет зрителя ставить себя на их место и размышлять, как бы он поступил в этом случае? Ведь у каждого человека наверняка есть своя тайна, которая меняет его и отношения с окружающими.

Одни люди осознанно перестают быть честными сами с собой, дабы только не раскрыться, другие — не могут раскрыться, но желают это сделать. Таким образом, и первые, и вторые становятся теми, кем они быть не хотят.

Почитать про героев, с которых стоит брать пример, можно в нашем материале.

«Клетка для канареек»

1983, реж. Павел Чухрай

Многим молодым людям кажется, что они заперты в клетке. Им хочется свободно дышать. Хочется понимать, что их любят. Часто они обижены на своих близких, что те к ним недостаточно внимательны. На деле оказывается, что в жизни существует куда больше обстоятельств и фактов, о которых они не знают.

Фильм помогает задумываться, какие мотивы у того или иного человека и почему кому-то кажется, что его никто не понимает. Может быть, у поступков есть причина? Картина учит зрителей эмпатии и принятию точки зрения других.

«Курьер»

1986, реж. Карен Шахназаров

Для молодого поколения картина Карена Шахназарова «Курьер» часто становится знаковой, и не зря. На протяжении всего фильма герой ищет ответ на вопросы своего поколения и его противопоставления старшим. Авторы картины рассуждают над свободой слова и обязанностями перед обществом и родителями, которые невозможно стереть. По итогу режиссёр подталкивает зрителя к мысли, что нет никакого нового и старого поколений самих по себе, есть только представления людей об этом. А ещё есть вечные проблемы выбора, как дальше жить, которые в каждом новом поколении немного своеобразны.

После 40 хочется задавать герою новые вопросы и анализировать, как бы вы поступили сейчас. Кроме этого, фильм учит нас понимать младшее поколение.

«Урок литературы»

1968, реж. Алексей Коренев

Весьма актуальная тема — необходимость работать на нелюбимой работе. К ней часто добавляются обстоятельства, которые не позволяют эту нелюбимую работу бросить или сменить её. Какое решение принял герой? Он решил стать честным перед самим собой и говорить только правду всем хотя бы один день.

Зритель увидит, как меняется жизненная ситуация героя не в его пользу, и заметит ошибки, которые тот допустил. Фильм о том, что формирование личного счастья с учётом интересов других людей требует большого искусства.