Мужские кроссовки, которые подойдут под костюм
7 пар, которые могут вытеснить из гардероба туфли.
Air Jordan 1 Low
Если у вас есть первые номерные в белом цвете — вы счастливчик. Эта модель в такой расцветке ультрапопулярна как раз из-за своей универсальности – идеально подойдёт и под костюм, и под джоггеры.
Reebok Classics
Workout Plus
Workout Plus
Базовая модель бренда, которая выпускается уже много лет и почти не меняет облика. Всегда можно найти консервативные цвета, но иногда бренд делает и что-то яркое.
New Balance 574
Если хочется яркого акцента, присмотритесь к классической линейке 574. Здесь вы найдёте много цветовых решений и проверенное годами качество. Кажется, этот силуэт никогда не выйдет из моды.
Vans UltraRange Exo
Производитель утверждает, что, помимо внешней привлекательности, модель невероятно удобна в носке — она значительно облегчена и обладает специальной «цепкой» подошвой.
Puma PL Suede
Эти замшевые кеды станут отличным акцентом для классического строгого образа. Ещё лучше будет, если найдёте платочек или галстук в цвет петельки и швов на кедах.
Emporio Armani
Кроссовки из натуральной замши станут отличной парой «на выход». Белая межподошва дополнит образ с белой рубашкой, а детали голубого цвета придадут ему цветовые акценты.
Puma CA Pro Classic
Ещё одна модель, которая выручит вас при составлении буквально любого образа. Даже самый строгий выход сможет быть дополнен этой обувью из классической линейки.
7 моделей мужских кроссовок, которые отлично подойдут под костюм
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