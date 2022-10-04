Что делать с горькими огурцами? Как исправить ситуацию, рассказала нутрициолог

Елена Доронкина нутрициолог, основательница сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания Почему огурцы горчат? Что делать, если попались горькие огурцы?

Огурец — овощ простой, но требовательный к условиям выращивания. Даже на небольшой дискомфорт он может отреагировать горечью во вкусе. Именно поэтому многим с детства говорили, что «попки» огурцов есть не стоит, лучше их выбросить. Почему же овощи горчат и что делать, если вам попался горький огурец?

Почему огурцы горчат

Если говорить научным языком, основная причина горечи — натуральное токсическое вещество кукурбитацин. Именно его привкус мы ощущаем. Образовывается кукурбитацин в листьях, после чего транспортируется до корней растения. Это вещество содержится в каждом огурце, но в минимальном объёме.

Тем не менее горький привкус — не единственное, чем обладает это вещество. У него есть и полезные свойства:

благотворно влияет на работу желудочно-кишечного-тракта;

снижает риск онкологических заболеваний;

снимает воспаления и очищает организм.

А чем могут быть опасны огурцы, читайте в статье по ссылке.

Среди причин, по которым огурцы становятся горькими, можно выделить нехватку влаги, слабый полив, жару, плохое качество почвы или чрезмерное содержание в ней песка и глины. Даже один из перечисленных факторов способен дать старт накоплению кукурбитацина в плоде. Если вся партия огурцов, которые вы купили, горчит, значит, их выращивали в плохих условиях. Более того, если производитель или фермер выращивал огурцы из горьких семян — они такими и вырастут.

Что делать, если вам достались горькие огурцы

Уж точно не выбрасывать. Попробуйте один из предложенных вариантов.

Замочите или нагрейте. При таких условиях кукурбитацин разрушается. Достаточно положить огурцы в тёплую воду примерно на 10 часов.

Или можно добавить в тёплую воду немного сахара, мяту или укроп и положите в них огурцы на восемь часов — горчинка скроется за обилием травяных запахов.

Законсервируйте. Огурцы из консервации не будут содержать горечь.

Сделайте проколы. Например, вилкой или зубочисткой. Так из овощей начнёт выходить сок и вместе с ним – горечь.

Обрежьте и промойте. Срежьте оба края огурца, разрежьте его на две части, удалите семена и промойте огурец в тёплой воде.

Надрежьте и промойте. Если горечь чувствуется несильно, разрежьте огурец напополам, посыпьте сверху солью, затем соедините половинки и в течение 30 секунд потрите одну о другую — должен появиться пенящийся сок. После промойте огурцы, и горчинки вы больше не почувствуете.

Как правильно выбирать огурцы, рассказали в материале по ссылке.