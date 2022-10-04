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Почему огурцы бывают горькие и стоит ли их есть

Что делать с горькими огурцами? Как исправить ситуацию, рассказала нутрициолог
Елена Доронкина
Что делать с горькими огурцами
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Не спешите выбрасывать овощи.
<a href="https://www.championat.com/authors/5049/1.html">Елена Доронкина</a>
Елена Доронкина
нутрициолог, основательница сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания

Почему огурцы горчат? Что делать, если попались горькие огурцы?

Огурец — овощ простой, но требовательный к условиям выращивания. Даже на небольшой дискомфорт он может отреагировать горечью во вкусе. Именно поэтому многим с детства говорили, что «попки» огурцов есть не стоит, лучше их выбросить. Почему же овощи горчат и что делать, если вам попался горький огурец?

Почему огурцы горчат

Если говорить научным языком, основная причина горечи — натуральное токсическое вещество кукурбитацин. Именно его привкус мы ощущаем. Образовывается кукурбитацин в листьях, после чего транспортируется до корней растения. Это вещество содержится в каждом огурце, но в минимальном объёме.

Тем не менее горький привкус — не единственное, чем обладает это вещество. У него есть и полезные свойства:

  • благотворно влияет на работу желудочно-кишечного-тракта;
  • снижает риск онкологических заболеваний;
  • снимает воспаления и очищает организм.

А чем могут быть опасны огурцы, читайте в статье по ссылке.

Чем могут быть опасны огурцы? Объясняет нутрициолог Чем могут быть опасны огурцы? Объясняет нутрициолог

Среди причин, по которым огурцы становятся горькими, можно выделить нехватку влаги, слабый полив, жару, плохое качество почвы или чрезмерное содержание в ней песка и глины. Даже один из перечисленных факторов способен дать старт накоплению кукурбитацина в плоде. Если вся партия огурцов, которые вы купили, горчит, значит, их выращивали в плохих условиях. Более того, если производитель или фермер выращивал огурцы из горьких семян — они такими и вырастут.

Что делать, если вам достались горькие огурцы

Уж точно не выбрасывать. Попробуйте один из предложенных вариантов.

Замочите или нагрейте. При таких условиях кукурбитацин разрушается. Достаточно положить огурцы в тёплую воду примерно на 10 часов.

Или можно добавить в тёплую воду немного сахара, мяту или укроп и положите в них огурцы на восемь часов — горчинка скроется за обилием травяных запахов.

Законсервируйте. Огурцы из консервации не будут содержать горечь.

Сделайте проколы. Например, вилкой или зубочисткой. Так из овощей начнёт выходить сок и вместе с ним – горечь.

Обрежьте и промойте. Срежьте оба края огурца, разрежьте его на две части, удалите семена и промойте огурец в тёплой воде.

Надрежьте и промойте. Если горечь чувствуется несильно, разрежьте огурец напополам, посыпьте сверху солью, затем соедините половинки и в течение 30 секунд потрите одну о другую — должен появиться пенящийся сок. После промойте огурцы, и горчинки вы больше не почувствуете.

Как правильно выбирать огурцы, рассказали в материале по ссылке.

Как выбрать вкусные огурцы в магазине: 3 совета от нутрициолога Как выбрать вкусные огурцы в магазине: 3 совета от нутрициолога
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