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Польза и вред огурцов для организма человека: кому и когда нельзя есть огурцы

Чем могут быть опасны огурцы? Объясняет нутрициолог
Лидия Квашнина
Чем могут быть опасны огурцы
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И кому вообще не стоит их есть.
Чем огурцы могут быть вредны для здоровья?

Разбираемся вместе с нутрициологом.

Огурцы, пожалуй, одни из самых популярных овощей в России. Хотя их сезон приходится на лето, едят их круглый год: и свежими, и засоленными. Но, как и в случае с любым продуктом, объедаться огурцами не стоит.

<a href="https://www.championat.com/authors/4705/1.html">Лидия Квашнина</a>
Лидия Квашнина
нутрициолог

Рассказывает, почему нельзя есть слишком много огурцов.

Чем могут быть опасны огурцы

Опасность нитратов

Огурец на 97% состоит из воды, и в нём могут содержаться нитраты, которые часто используют для быстрого созревания овощей. Некоторые недобросовестные производители порой превышают нормы в несколько раз. Нитраты растворяются и сохраняются в таких огурцах — ими можно отравиться.

Как выбрать хорошие огурцы в магазине, рассказали в материале.

Как выбрать вкусные огурцы в магазине: 3 совета от нутрициолога Как выбрать вкусные огурцы в магазине: 3 совета от нутрициолога

Высокое содержание калия

Калий может нарушить кислотно-щелочной баланс и спровоцировать развитие гиперкалиемии — заболевание, при котором нарушается работа почек. Также могут развиться язва тонкого кишечника и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Риск переедания

Огурец — низкокалорийный продукт. С одной стороны, его можно съесть за один раз много. Но с другой — он может «разбудить» аппетит. Поэтому я бы не советовала есть огурцы перед едой тем, кто борется с лишним весом и придерживается диеты. Иначе есть риск переесть во время приёма пищи.

Кому нельзя есть огурцы

Не рекомендуется есть огурцы людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при обострении язвы, при гастрите, энтероколите. Гастроэнтерологи не рекомендуют пить после огурцов холодную воду, газированные напитки и особенно молоко. Иначе нарушается деятельность желудка, затрудняется пищеварение, могут возникнуть боли в животе и тяжесть.

Осторожно следует употреблять свежие огурцы кормящим матерям, чтобы через грудное молоко не вызвать у малыша урчание, диарею и боли в животе.

А о том, что будет, если три дня есть только огурцы, рассказали в нашей статье.

Что будет с организмом, если три дня есть только огурцы? Что будет с организмом, если три дня есть только огурцы?
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