Как выбрать вкусные огурцы в магазине: 3 совета от нутрициолога

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Как выбрать хорошие огурцы? На что обращать внимание при покупке?

Лето — сезон свежих овощей, фруктов и зелени. Одним из самых популярных овощей для салата, бутербродов и закусок считается огурец. Выбор сортов на прилавках магазинов и рынков огромен, но как найти самый полезный и вкусный? Рассказываем, на что обращать особое внимание при покупке овоща.

Оцениваем цвет и аромат

Свежий огурец должен быть однородного цвета, тёмно-зелёный или изумрудно-зелёный (в зависимости от сорта). Глянцевого блеска на огурцах быть не должно — это признак обработки воском или другим химическим средством.

В некоторых магазинах можно встретить сорта жёлтого (барризе) и белого цвета (бидиго-лунго), но продавцы указывают этот момент, чтобы не смутить покупателя необычным видом овоща.

Аромат спелого огурца должен быть свежим и овощным, без посторонних или неприятных запахов.

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Смотрим на внешний вид

Осмотрите огурцы: они должны быть без вмятин, трещин, царапин и пятен. При надавливании огурец ощущается упругим, не остаётся следов и вмятин. Если огурец пупырчатый, все бугорки плода должны быть одного размера, цвета и обязательно без дефектов.

По размеру и форме огурцы могут быть разными:

крупные;

изогнутые;

овальные;

маленькие;

длинные;

круглые.

Перечисленные критерии зависят от сорта и условий произрастания: климата, количества воды, уровня солнечного тепла.

Проверяем плодоножку

Проверьте состояние плодоножки у огурца. Плодоножка — та часть стебля, которая соединяет плод с растением. Возле неё огурец должен быть упругим и твёрдым. Если все плодоножки на месте, это признак аккуратного сбора урожая.

Наличие плодоножки — дополнительная защита от микробов, грязи и других патогенных организмов. У здорового плода она должна быть не меньше 0,2-0,5 мм.

Не упускайте возможности насладиться сезонными огурцами! В них наибольшая концентрация полезных веществ и витаминов. При этом в овоще минимальное содержание пестицидов.

Старайтесь покупать огурцы в проверенных магазинах и рыночных точках. Выбирайте немытые овощи — они дольше хранятся. А вот огурцы в упаковке внимательно осмотрите на предмет повреждений и скопления внутри конденсата.

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