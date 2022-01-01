7 примеров настоящей дружбы, которая возникла благодаря спорту

Они конкуренты, но им это не мешает.

В первую очередь спорт учит предельному уважению к своему визави. Будь это спорт высоких достижений или любительский. Хотя многие говорят, что в спорте не может быть настоящей дружбы, сами спортсмены часто доказывают обратное.

Спорт — это настоящий вызов для тёплых человеческих отношений, который учит оставлять соперничество только в рамках соревнований. Люди, про которых мы написали, справляются с этой задачей.

Ландо Норрис и Карлос Сайнс — Формула 1

Автомобильный спорт как никакой другой учит в любой ситуации сохранять уважение и внимание ко всем деталям, поскольку вопрос зачастую идёт не о достижениях, а о жизни.

Современная Формула 1 – по-настоящему особенная и интересна тем, что в паддоке царит дружеская атмосфера, невзирая на все сплетни и интриги. Гонщики дружны между собой, но из них точно можно выделить парочку «бро», которые продолжают свои дружеские отношения и за пределами гоночных треков.

И пускай сегодня Ландо Норрис и Карлос Сайнс выступают в разных командах, мемам и поддержке это не мешает. В качестве доказательства посмотрите их эстафету с молоком, которую сделали Sky Sports пару лет назад.

Сергей Бобровский и Артемий Панарин — хоккей

Следующая пара друзей обладает призом от NHL в номинации: «Лучший броманс» (термин, обозначающий мужскую дружбу в англоязычном мире - прим. ред.). Если вдруг не знаете, знакомьтесь: Сергей Бобровский и Артемий Панарин. В Санкт-Петербурге друзья даже живут по соседству и проводят много времени вместе.

Фото: Из личного архива Артемия Панарина

Их знакомство произошло в 2015 году, когда оба встретились в американском Аспене на сборах. Когда Панарин перекочевал в команду Коламбус, то его адаптацию в команде всячески ускорял именно Сергей.

В частых и совместных прямых эфирах в социальных сетях хоккеисты, как и предыдущая парочка, подшучивают друг над другом. По стилю общения за пределами ледовых арен можно сказать, что они нашли какую-то свою уникальную связь, которая помогает как в жизни, так и в спорте.

Леброн Джеймс и Кармело Энтони — баскетбол

Как гласит история, в 2002 году два молодых парня пересеклись перед игрой школьных команд и разговорились. Никто не ожидал, что из этого могут получиться действительно крепкие и дружеские отношения. И что сейчас? Уже 20 лет ребята — настоящие бро. За это время игроки не раз преодолевали испытания чемпионств в лиге, званий MVP и Олимпийских игр.

Фото: Harry How/Getty Images

В тот период, когда Энтони потерял место в команде «Хьюстон Рокетс» и практически год не выходил на паркет, Леброн активно за него заступался в социальных сетях и оказывал публичную поддержку, если речь заходила на сторону обвинений. Энтони вернулся на паркет и вновь стал важной фигурой мирового баскетбола, а на данный момент вообще играет с другом за легендарный «Лейкерс».

Майк Тайсон и Эвандер Холифилд – бокс

История дружбы этих двоих насквозь пропитана драмой, из которой они с успехом выбрались в статусе закадычных товарищей. Сначала, в 1996 году, Эвандер Холифилд победил Майка техническим нокаутом в 11-м раунде боя. Спустя полгода боксёры встретились для реванша, где Тайсон при очередном клинче откусил часть уха у Холифилда, при этом бой продолжился.

Спустя некоторое время Тайсон вновь покушался на уже второе ухо Эвандера, за что получил дисквалификацию. Будучи гостем на шоу Опры Уинфри в 2009 году, Тайсон попросил прощения у Холифилда, на что тот ответил, что Майк давно прощён, ещё в день боя. Nike решили закрепить этот «союз» и сняли для боксёров очень милое видео.

Сейчас боксёры зовут друг друга братьями, принимают участие в совместных благотворительных проектах и, естественно, много шутят. Холифилд даже выпустил свой соус для барбекю, где слоганом стало: «С моим соусом вы точно захотите откусить кому-нибудь ухо». Ответ от Майка не заставил себя ждать: «Действительно, с твоим соусом ухо было бы гораздо вкуснее».

Златан Ибрагимович и Максвелл – футбол

Они такие разные, и всё-таки они вместе – это слоган про Златана и Максвелла. Шведский нападающий на 20 см выше, самолюбив, результативен, любит быть в центре внимания. Бразильский защитник – практически полная противоположность. И тем не менее они сдружились ещё совсем юнцами в «Аяксе», и с тех пор их карьеры развивались бок о бок. Они вместе выступали за «Барселону», «Интер» и за «ПСЖ».

Фото: Из личного архива Златана Ибрагимовича

Рассказам о Максвелле и совместных приключениях посвящено несколько страниц в автобиографии Златана. Ибрагимович уверен, что эта дружба – на всю жизнь.

Узнать больше о друзьях в спорте вы сможете здесь:

Серена Уильямс и Каролина Возняцки – большой теннис

В обществе есть стереотип, который иногда развенчивается, как в этом случае: Серена Уильямс и Каролина Возняцки. Теннисистки остаются подругами, как во времена великих побед, неудач, тяжёлых травм и после.

Особенно это было заметно в 2014 году, когда Серена помогла Каролине пережить депрессию по случаю разрыва отношений с известным гольфистом Рори Макилроем. Затем, когда Возняцки бежала Нью-Йоркский марафон, в том же 2014 году, Серена ждала её на финише.

Фото: Из личного архива Каролины Возняцки

Несмотря на постоянное соперничество в рамках корта, они оставались и продолжают быть настоящими подругами и в горе, и в радости. Серена как-то вспоминала, что ей было невыносимо наблюдать финальную игру Возняцки на Australian Open в 2018-м, поэтому специально легла спать перед эфиром. Уже после, когда датчанка выиграла турнир, Уильямс не могла сдержать слёз радости за подругу.

Роджер Федерер и Стэн Вавринка – большой теннис

Дружба этих двух сильнейших теннисистов Швейцарии, как ни удивительно, прошла огонь, воду и медные трубы. Они успели разделить вкус больших побед, а ещё пройти через настоящее соперничество между собой. Несмотря на это, в 2008 году они в паре выиграли Олимпийские игры, естественно, не без труда.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Тогда Федерер только проиграл Джеймсу Блэйку на четвертьфинале Олимпийских игр в Пекине в одиночке, как нужно было выходить на корт против легендарных Махеша Бхупати и Леандера Паеса в парах. Вавринка проявил себя как настоящий друг, полностью поддержав Роджера, не дав ему окончательно сдаться. Как только началась игра, Стэн заметил, что Роджер забыл проигрыш и был готов выигрывать вновь. Так и произошло. Уже после окончательной победы на Играх Федерер «грел» руки о лежачего Вавринку. Общественность назвала этот обряд «15 секунд дружбы».