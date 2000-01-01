Подводный номер отеля в Индийском океане
Хотели бы поплавать с маской, не покидая гостиницы? Погрузитесь в завораживающую атмосферу на видео в следующем слайде! @voyagefox_
Хотели бы любоваться подводным миром Индийского океана, не покидая свой номер?
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