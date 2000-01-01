Над пропастью. А вы решились бы пройтись вдоль стены утёса?

На краю жизни и смерти. Решились бы вы пройтись вдоль стены утёса?

Посмотрите на этого смелого человека, что уверенно преодолевает опасную дистанцию, не оглядываясь назад! Видео вас ждёт в следующем слайде. @HowThingsWork_