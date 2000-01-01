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На краю жизни и смерти. Решились бы вы пройтись вдоль стены утёса?
На краю жизни и смерти. Решились бы вы пройтись вдоль стены утёса?
Посмотрите на этого смелого человека, что уверенно преодолевает опасную дистанцию, не оглядываясь назад! Видео вас ждёт в следующем слайде. @HowThingsWork_
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Над пропастью. А вы решились бы пройтись вдоль стены утёса?
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