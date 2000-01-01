Парашютист сделал сальто с крыши автомобиля на скорости. А вы бы рискнули?
Ощущение максимального экстрима, которое передаётся даже через экраны. Листайте дальше и сами всё увидите! @nikofilmz
Парашютист сделал сальто с крыши автомобиля на скорости. А вы бы рискнули?
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