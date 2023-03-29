Как быстро сжечь 100 калорий? 5 простых, но эффективных способов

Алёна Доманская фитнес-модель и блогер Каждый раз, когда вы рассматриваете энергетическую ценность какого-либо продукта, вы думаете, как будете потом сжигать их в зале? Это нормально! Ведь все прекрасно знают, что избыточное питание и малоподвижный образ жизни ведут к набору веса и многим проблемам, которые связаны с ним. В этом материале поделимся пятью простыми способами, которые помогут быстро и просто потратить 100 ккал!

О том, как подготовить тело к лету без вреда для здоровья, читайте по ссылке

Лестницы и бёрпи

Нет более эффективного способа получить нагрузку на всё тело, чем интервальные тренировки. В них вы совмещаете упражнения разной интенсивности за самое короткое время — как правило, это 40 секунд активной работы и 20 секунд отдыха, чтобы восстановить дыхание. Таких кругов необходимо выполнить минимум три. И для этого не всегда нужно идти в зал!

Например, попробуйте быстро подняться вверх по лестнице, сделать несколько бёрпи, а затем спуститься вниз. Бёрпи — это комплексное упражнение, которое включает в себя планку, отжимание и прыжок. Необходимо глубоко присесть, потом принять позицию планки, сделать отжимание, вернуться в глубокий присед и из него выпрыгнуть вверх. Ваш пульс мгновенно поднимется, кровообращение улучшится, а калории начнут таять. Повторяйте это в течение 10 минут, чтобы сжечь 100 ккал.

Фото: istockphoto.com

Велосипед/велотренажёр

Интенсивная тренировка на велотренажёре, которая состоит из отрезков обычной интенсивности и спринтов, поможет вам сжечь 139 ккал за 10 минут. При обычной велопрогулке средней интенсивности вы сожжете 100 ккал за 15-20 минут, но при этом подышите свежим воздухом, что также приведёт к сжиганию дополнительных калорий.

Фото: istockphoto.com

Генеральная уборка

Активная уборка сжигает 100 ккал за 30 минут — достаточно помыть пол, окна и пропылесосить всю квартиру. Дело в том, что во время уборки вы задействуете все мышцы — наклоняетесь, поднимаете предметы, двигаете их и даже пританцовываете, если работаете под энергичную музыку. Прекрасным бонусом станут чистота в квартире и хорошее настроение.

Фото: istockphoto.com

Танцы

Это эффективная и универсальная кардиотренировка! Чувство ритма заложено в нас на генетическом уровне, поэтому, когда мы слышим музыку, двигаемся в такт абсолютно бессознательно. К тому же сейчас можно подобрать танцевальное направление, которое точно придётся вам по душе — благо их очень много! За 20-25 минут вы потратите 100 ккал и улучшите настроение. А если вы стесняетесь пойти в студию или не можете найти на это время, просто включите дома музыку погромче и позвольте телу двигаться так, как ему этого хочется.

Фото: istockphoto.com

Прогулка на свежем воздухе

Ходьба — это доступный и безопасный способ сжечь лишние калории. Этот вид нагрузки также поможет укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную системы и привести все мышцы в тонус. За 15 минут активной ходьбы можно сжечь 100 ккал. А если вы позовёте с собой друзей, то и вовсе не заметите, как сожжёте в пять раз больше.

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