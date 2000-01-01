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Так выглядит место, где люди чаще живут до 100 лет! Вилла на полуострове Никоя
Так выглядит место, где люди чаще живут до 100 лет! Вилла на полуострове Никоя
Именно здесь находится райский уголок, признанный одной из «голубых зон». @discoverearth
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Так выглядит место, где люди чаще живут до 100 лет! Вилла на полуострове Никоя
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