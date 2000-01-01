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Экстремальный прыжок со скалы с селфи-палкой в одной руке и верёвкой — в другой
Экстремальный прыжок со скалы с селфи-палкой в одной руке и верёвкой — в другой
Миссия — не уронить гаджет! Видео смотрите в следующем слайде. @nikofilmz
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Экстремальный прыжок со скалы с селфи-палкой в одной руке и верёвкой — в другой. Видео!
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