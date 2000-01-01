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Храм Золотой Вершины на высоте 3000 метров утопает в море облаков
Храм Золотой Вершины на высоте 3000 метров утопает в море облаков
Сюда с древних времён стремились те, кто мечтает о просветлении и вечной жизни. @travel2chinaofficial
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Храм Золотой Вершины на высоте 3000 метров утопает в море облаков
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