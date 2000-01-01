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Мужчина забрался на крошечный перешеек между двумя гигантскими  водопадами! 
Мужчина забрался на крошечный перешеек между двумя гигантскими  водопадами! 
Чего не сделаешь ради видео, которое взорвёт соцсети. @gauihpicx
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Мужчина забрался на крошечный перешеек между двумя гигантскими водопадами!
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