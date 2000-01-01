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Прыжок с моста в воду в замедленной съёмке. Видео!
Прыжок с моста в воду в замедленной съёмке. Видео!
Так и хочется выкрикнуть: скорее открывай парашют! Смотрите в следующем слайде. @jeffthimascreative
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Прыжок с моста в воду в замедленной съёмке. Видео!
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