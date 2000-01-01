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Сколько же нужно тренироваться, чтобы освоить такой присед?
Сколько же нужно тренироваться, чтобы освоить такой присед?
Смотрим и восхищаемся. @littletfitness
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Сколько же нужно тренироваться, чтобы освоить такой присед?
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