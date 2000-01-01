Аттракцион для начинающих экстремалов. Смешное видео с медведем

Сколько нужно тренироваться, чтобы так приседать?

Девушка плавает верхом на лошади

Поездка на велосипеде с попугаем

Синхронное сальто на лыжах

Спортсменка делает классные трюки на вейкборде

Парень гоняет на доске по песчаным дюнам

Скоростной спуск на велосипеде по краю обрыва

Прогулка на лодке в воде с летающими птицами

Мимимишная поездка на мотоцикле с собакой

Девушка виртуозно катается на роликах

Вертикальная лестница высоко над городом

Багги без труда заезжает на вертикальную гору

Девушка играет в футбол прямо на беговой дорожке!

Конная прогулка с эффектом присутствия

Видели когда-нибудь такой огромный скейт?

Парень мчится на мотоцикле и встаёт на руль