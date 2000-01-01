Прыжок в неизвестность. Парень искупался в проруби, которая выглядит как чёрная дыра
Бррр… Мурашки по коже! Видео смотрите в следующем слайде. @jess.wandering
Прыжок в неизвестность. Парень искупался в проруби, которая выглядит как чёрная дыра
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