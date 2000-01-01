Прокатились бы на таком сап-борде? У него руль и колёса!
На самом деле, это водный велосипед. Согласитесь, очень на SUP смахивает. @redsharkusa
Прокатились бы на таком сап-борде? У него руль и колёса!
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