С риском для жизни. Мужчина спасает акулу, выброшенную на берег
Когда тот, кого все боятся, нуждается в помощи. @gofishingindonesia
С риском для жизни. Мужчина спасает акулу, выброшенную на берег
Читайте также
Жиросжигающая тренировка со скакалкой и позитивом
Экстремалы разукрасили небо цветным дымом
Спуск на сноуборде по песчаным дюнам
Поездка в панорамном железнодорожном вагоне
Поцелуй на огромной высоте перед прыжком
Мужчина прокатился на воздушном велосипеде
Экстремальный полёт на воздушных качелях
Как одновременно качать тело и мозг с помощью мяча
Очень смешное видео с крокодилом-пофигистом!
Сможете это повторить в 58 лет? А сейчас?
Главные спортивные события июля-2023
Как качать пресс, если нет шансов на кубики?
Сап-борд с рулём и колёсами. Прокатились бы?
Так ведёт себя по-настоящему мудрое существо
Антоха MC показал, что умеет делать на скейте
«Железный» дедушка преодолел 226 км на Ironman