Почему рыбаки тратят много денег на оборудование? Плюсы и минусы дешёвой и дорогой рыбалки

Сергей Шевелёв эксперт по водно-моторному направлению федеральной сети спортивной техники Globaldrive Чтобы подобрать идеальный вариант, нужно понимать, на какой воде вы собираетесь рыбачить, сколько дней, один или с компанией, важен ли вам комфорт. При этом рыболовный опыт далеко не всегда определяет ваш выбор.

Уметь пользоваться — главное?

Да, рыболовный опыт, знание местности и просто рыбачье чутьё будут вашим преимуществом даже на плоту. Но это не главное. Недавно наша команда проводила эксперимент на Камском водохранилище в Татарстане. Несмотря на то что у новичка в рыбалке были все последние технологические новинки, он не смог победить знатока и мастера-спорта по ловле рыбы на простой лодке ПВХ. Ведь он не знал каждый уголок Камы так, как знал его соперник-профессионал, к тому же ещё и местный житель.

Если же у вас есть хотя бы минимальное представление, где лучший клёв – технически совершенная лодка и мотор будут вашим большим подспорьем. Ведь в вашем распоряжении будет эхолот, определяющий перепады глубины (очень важно, например, для «проточной» рыбы и не только), а ещё технически совершенная навигация и многое другое.

Даже в выборе снастей и рыболовных приспособлений – удочек, катушек и многого другого – опыт не всегда решающий фактор. Можно купить самый дешёвый набор, сломать при первой же рыбалке и только спустя время узнать свою золотую середину. А можно сразу закупиться зарекомендовавшими себя брендами и с комфортом, даже без должного опыта выходить на рыбалку.

Фото: istockphoto.com

Сколько стоит выйти на малую и большую воду?

Если говорить о среднестатистических небольших реках, водоёмах России и СНГ и их протоках и старицах как месте рыбалки, то вам подойдут и простая надувная лодка и лодочный мотор. Хотя даже здесь рыбаки успевают соперничать друг с другом и постепенно «дорастать» до катеров.

Я много раз сталкивался с ситуациями, когда рыбак весной, решив сэкономить, покупает первую лодку на 310 см и лодочный мотор на 5 л.с., а уже летом бежит менять лодку на 360 см и мотор на 9.9 л.с. Всё потому, что так комфортнее. Ведь только попадая в реальные условия, понимаешь, что действительно ценно, и вопрос бюджета постепенно отходит на второй план. Описанный формат всё ещё укладывается в сумму до 300 тысяч рублей.

Фото: Global Drive

Большая вода – моря, океаны, крупные озёра, водохранилища и мощные реки – вот где речь уже идёт не только о комфорте, но и о безопасности. Тут мои слова подтверждают результаты нашего эксперимента на Камском водохранилище, где стихия любит разгуляться. Здесь просто жизненно необходимо покупать лучшее, в том числе и плавательные средства.

Порой даже в водохранилище волны могут достигать 1,5 м, что уже говорить о море или океане. Такие «волнения» на большой воде безопаснее всего преодолевают лодочные моторы мощностью не менее 100–200 л.с. и среднего и большого размера катера с закрытой рубкой. Благодаря такой комплектации вы просто скользите по гребням, минуя качку. Естественно, сумма такого транспорта уже близится к 10 млн рублей. Зато жизнь рыбака и его команды в полной безопасности.

Кому подойдёт рыбалка за 300 тысяч и за 10 млн рублей?

Итак, бюджет в 100–300 тысяч рублей — это отличный старт для тех, кто наконец решил выбраться с «рыбалки с берега» на «рыбалку на воде». На эту сумму вы сможете приобрести надувную лодку – например, на 335 см – лодочный мотор до 10 лошадиных сил и рыболовные приспособления. Как правило, на небольших лодках и маломощных моторах можно выходить и в море, но не удаляйтесь слишком далеко от берега. В случае шторма есть риск не вернуться. Перед отправкой в море лучше всего проверить, на сколько километров вам разрешено отплывать от суши в вашем регионе и на вашем транспорте.

Рыбалка за 10 млн рублей, понятное дело, подходит тем, кому, во-первых, позволяет бюджет и кто уже «вырос» из бюджетных лодок. Во-вторых, вы живёте и рыбачите на территории большой воды – например, на Камчатке, Сахалине, в Мурманске, Приморье, юге России, близ Волги и Лены. В-третьих, рыбалка для вас не просто спортивный интерес, но ещё и хобби и, возможно, статус. На катерах можно вполне с комфортом путешествовать пару дней компанией 4–8 человек. Только представьте, вы рыбачите со всеми техническими наворотами, а ваши друзья и семья приятно проводят время, загорая на палубе. Жизнь мечты!

Фото: Global Drive

Почему рыбаки всё-таки предпочитают дорогую рыбалку?

Опытные рыбаки всё же предпочитают выходить на большую воду на катерах и мощных моторах, арендуя их у локальных баз.

Во-первых, моря, океаны и крупные реки – это новый уровень удовольствия. Рыба здесь бодрая, клёв резкий, разнообразие водных обитателей великое множество, а значит, есть шанс хорошенько исследовать их поведение, а ещё отточить рыболовные навыки и получить добрую порцию адреналина. И, конечно, на такой воде, как я уже говорил выше, мощные плавсредства – скорее необходимость, чем прихоть.

Во-вторых, более дорогие судна сейчас почти все оснащены последним словом техники. Вам не страшны поломки двигателя, качка, отмель – вы всё контролируете на приборной панели с помощью дистанционного управления и датчиков.

Фото: istockphoto.com

В-третьих, это стиль и комфорт. На больших катерах чувствуешь, словно никакие стихии тебе нипочём. Здесь есть каюта для отдыха и палуба, чтобы активно провести время. Такой транспорт обычно оснащён электричеством и даже душем. Если вы планируете долгие переходы по акватории, эти вещи вообще незаменимы.

Выбор бюджетной или дорогой рыбалки остаётся за вами, и ваши навыки здесь далеко не всегда решающий фактор. Только опытным путём можно по-настоящему понять, где находится ваша золотая середина.