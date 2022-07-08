5 полезных навыков, которые поможет развить рыбалка

Рыбалка – не просто медитативное занятие на природе. Это ещё и спорт. Соревнования по ловле начали проводить в России и Европе ещё в конце XIX века. Сейчас рыбаки тоже собираются вместе, чтобы выяснить, кто лучший. Любители рыбной ловли учатся не только правильно обращаться со снастями, но и вырабатывают полезные для повседневной жизни навыки. О них и поговорим.

Павел «Вишнёвый» Алёхин любитель рыбной ловли, профессиональный MTB-райдер Любовь к рыбной ловле привил мне дедушка. Они вместе с друзьями чуть ли не самодельные крючки делали и разные приманки использовали. Меня это так заинтересовало, что я до 13 лет вставал в пять утра и шёл рыбачить. Потом «подзабил», а в более зрелом возрасте мне захотелось больше эстетики и больших рыб. И тогда я резко углубился в процесс.

5 навыков, которые прокачивает рыбалка

Концентрация внимания

Павел: Концентрация внимания максимально важна. Ловля напрямую зависит от точности твоих движений. Бывают очень сложные места для рыбалки. Нужно сделать только одно точное движение, чтобы вытащить рыбу из воды вовремя. Для этого необходимы внимание и реакция.

Когда вы ловите рыбу, нужно концентрироваться только на процессе. Смотреть за поверхностью воды, фокусироваться на мельчайших движениях спиннинга и правильно выбирать момент подсечки. В противном случае вы потеряете время, ресурсы и останетесь без улова. Конечно, умение сосредотачиваться развивается не сразу. Но со временем вы научитесь концентрироваться и не будете отвлекаться от процесса.

Павел Алёхин Фото: Из личного архива Павла Алёхина

Гибкость мышления

Рыбаку надо перехитрить рыбу, чтобы её поймать. Вам нужно правильно выбрать место ловли, время, приманку и знать примерную глубину водоёма. Нужно проанализировать все нюансы. Не исключено, что в процессе придётся делать корректировки. Здесь уже включатся все ваши аналитические способности и скорость реакции на внезапную ситуацию.

Дисциплинированность и организованность

Рыбаки тщательно готовятся к ловле. Необходимо собрать всё снаряжение, проверить его исправность, заготовить заранее наживку, добраться до места. А дальше предстоит долго переживать монотонность, терпеть холодную воду и комаров. Оставаться на протяжении всего процесса собранным, не устраивать истерику из-за неудачного клёва, а после «смотать удочки» может не каждый.

Павел: В рыбалке огромное количество важных деталей. Нужно учитывать всё, начиная от температуры воздуха и воды, приманки и заканчивая состоянием и схемой дна реки. Развивается умение точно ориентироваться на местности. Вы должны понимать, где находитесь, должны уметь владеть картой, принимать быстрые решения и планировать время.

Фото: istockphoto.com

Стрессоустойчивость

В рыбалке, как и в любом другом процессе, что-нибудь обязательно пойдёт не так. Самое банальное — отсутствие улова. Ситуация достаточно неприятная, особенно если вы ехали к месту несколько часов и обещали близким быть к ужину с рыбой.

Другая ситуация, когда долгожданная рыба срывается с крючка в самый последний момент. Не торопитесь ломать снасти, они точно не виноваты в этом. Со временем вы научитесь относиться к таким неприятностям проще.

Коммуникативные навыки

Помните, что не все люди, которые приехали вместе с вами на рыбалку, такие гениальные рыбаки, как вы. У кого-то из друзей или близких может быть меньше опыта, а кто-то вообще может взять удочку в руки впервые. Вашей задачей будет доходчиво объяснить нюансы, тактично провести работу над ошибками. Вы точно в курсе, что это не так просто. Тренируйтесь.