Когда вместо сапа ты взял бревно, а весло заменила палка! Экстрим-сёрфинг

Хотели бы заночевать в палатке в таком месте?

Атмосферный сапсёрфинг в тумане

Танец на полотнах высоко в облаках

Трасса, где хотел бы прокатиться любой мотоциклист

Так выглядит современный Тарзан. Видео

Как выглядит водопад во время дикого ветра? Видео

Как требовать внимания, чтобы точно его получить?

Смогли бы заснуть в гамаке над пропастью?

Так выглядит «золотой час» в Антарктиде. Видео

Смогли бы чмокнуть льва в щёку? Экстрим-видео

Самое сказочное место для катания на роликах

Сёрфинг на искусственной волне

Пёс показывает мастер-класс скейтбордистам

Музыка, спорт, искусство и горы!

Вилли на закате

Хотели бы прыгнуть с верёвкой с обрыва? А ночью?