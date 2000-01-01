Танец на полотнах высоко в облаках на воздушном шаре

Трасса, где хотел бы прокатиться любой мотоциклист

Когда вместо сапа ты взял бревно! Экстрим-сёрфинг

Так выглядит современный Тарзан. Видео

Как выглядит водопад во время дикого ветра? Видео

Как требовать внимания, чтобы точно его получить?

Смогли бы заснуть в гамаке над пропастью?

Так выглядит «золотой час» в Антарктиде. Видео

Смогли бы чмокнуть льва в щёку? Экстрим-видео

Самое сказочное место для катания на роликах

Сёрфинг на искусственной волне

Пёс показывает мастер-класс скейтбордистам

Музыка, спорт, искусство и горы!

Вилли на закате

Хотели бы прыгнуть с верёвкой с обрыва? А ночью?

Девушка танцует на роликах, будто на льду

Смогли бы пробежать по такому мосту?