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Танец на полотнах высоко в облаках на воздушном шаре
Танец на полотнах высоко в облаках на воздушном шаре
Красиво и страшно одновременно.

@nelaerialist
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Танец на полотнах высоко в облаках на воздушном шаре
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