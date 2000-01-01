Так выглядят невероятные айсберги в Гренландии
Хорошо, что рядом нет «Титаника»… @withluke
Ледяные гиганты! Так выглядят невероятные айсберги в Гренландии
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