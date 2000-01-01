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Выход силой в позе лотоса: смогли бы так подтянуться хотя бы один раз?
Выход силой в позе лотоса: смогли бы так подтянуться хотя бы один раз?
У девушки из этого видео всё получается очень легко. 

@mariesteff
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Выход силой в позе лотоса: смогли бы так подтянуться хотя бы один раз?
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