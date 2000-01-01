Видео, на котором атлет показывает «невозможное» упражнение с грифом штанги
«Завистники скажут, что это фейк», — комментирует сам спортсмен. А вы что думаете? @mykola_borovets
Видео, на котором атлет показывает «невозможное» упражнение с грифом штанги
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