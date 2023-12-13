Какое термобельё будет греть и отводить влагу: 3 базовых совета и фишки от эксперта

Виктор Чадкин эксперт «Спортмастер PRO» «Каким должно быть термобельё для холодной погоды, чтобы человек мог заниматься физическими нагрузками и ощущать комфорт? Что позволяет этому слою сохранять тепло и справляться с отводом влаги? Чем оно отличается от обычного нательного белья? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно для начала разобраться в специфике зимней экипировки в целом».

Какой должна быть одежда для зимнего спорта?

В холодное время года одежда для уличных тренировок должна состоять из трёх слоёв:

верхний, защитный слой одежды (куртка и штаны или комбинезон) — от ветра, дождя и снега;

средний, термический слой одежды (флисовая кофта или джемпер) — для утепления;

нижний, базовый слой одежды (термобельё) — удерживает тепло и отводит влагу.

Когда мы активно двигаемся, наше тело потеет. В тёплое время года это не доставляет особых проблем: влага испаряется и одновременно остужает тело.

Зимой одежда мешает поту спокойно испаряться. Получается, что, пока мы движемся, тепло, выделяемое телом, позволяет нам чувствовать себя комфортно, но в случае остановки его выработка становится менее интенсивной, и покрытое потом тело начинает остывать.

Задача термобелья — собирать излишки влаги и отводить её в виде пара. Так кожа спортсмена даже после интенсивных нагрузок остаётся сухой, и он не замерзает. Лучше всего с этим справляются синтетические ткани: они быстрее сохнут.

Фото: Onfokus / istockphoto.com

На что обратить внимание при выборе термобелья?

1. Материал

Ключевой фактор, по которому разные модели термобелья отличаются друг от друга, — это материал, из которого они изготовлены. Всего можно выделить три основных вида: синтетические, натуральные и их сочетания.

Синтетические — это чаще всего полипропилен и полиэстер с добавлением эластана или вискозы. Они лучше всего справляются с задачей по отведению влаги и быстрее сохнут. Если мы говорим про натуральные, то чаще всего имеем в виду термобельё из шерсти мериноса. Реже — из обычной шерсти и хлопка. Натуральные материалы лучше согревают, но сохнут медленнее.

Кроме того, синтетика отличается большей износостойкостью, но впитывает неприятные запахи. Варианты из синтетики с добавлением натуральных волокон будут сочетать в себе плюсы и минусы обоих вариантов в зависимости от процентного состава.

Помимо влагоотводящих свойств, состав ткани влияет на её эластичность. Например, для сноубординга (у него высокая активность и много движений) лучше подходят модели с добавлением эластана. Такое термобельё не будет сковывать движения.

2. Плотность

Плотность натуральных тканей измеряется обычно в граммах на квадратный метр, синтетических — условной градацией (например, light/warm/extra warm, то есть «лёгкое/тёплое/очень тёплое»).

Здесь действует простая логика: чем плотнее и толще термобельё, тем лучше оно греет. Для зимних видов спорта обычно советуют покупать бельё плотностью от 150 до 300 г/м²:

до 200 г/м² — лёгкое — идеально подходит для щадящей зимы и высокоактивной езды;

от 200 до 250 г/м² — пожалуй, самый универсальный вариант для российского климата, подходит для обычной зимы и среднего уровня спортивной активности;

250 г/м² и выше — для длительного нахождения в холодных условиях, тяжёлой зимы и/или низких темпов катания (например, если человек делает свои первые шаги в обучении сноуборду).

Фото: domin_domin / istockphoto.com

3. Посадка

Чтобы термобельё максимально эффективно справлялось с поставленной задачей, нужно увбедиться, что оно прилегает к телу максимально плотно. Чем лучше контакт с кожей, тем быстрее будет сохнуть ткань. Кроме того, прилегающая посадка не даёт материалу перекручиваться, образовывать складки и сдавливать кожу, что положительно влияет на комфорт спортсмена при катании.

При этом важно не путать облегание и компрессию. В первом случае ткань просто плотно сидит на теле, во втором — улучшает кровообращение и поддерживает мышцы. Компрессионное термобельё отлично подходит для катания на сноуборде, особенно если трасса пролегает высоко в горах. При выборе необходимо обратить внимание на соответствующую пометку на этикетке.

Все эти советы базовые. Они касаются выбора термобелья для разных видов зимней актвности. разумеется, есть и специфика. Разберём её на примере экипировки для сноуборда и горных лыж.

Фото: JulPo / istockphoto.com

Советы для сноубордиста и лыжника

Чтобы решить, какое именно термобельё (и остальную одежду) стоит приобрести, важно определиться с тем, в каких условиях оно будет использоваться.

Климат горнолыжного курорта. В Сочи даже зимой температура на трассе может быть около нуля, тогда как в Сибири или на Урале температура может быть минус 35 градусов. В первом случае хватит термобелья низкой плотности, во втором — высокой. Здесь также стоит учесть и высоту, на которой находится трасса, чтобы при необходимости принять решение о покупке компрессионной модели. Терморегуляция. Фактор, оценить который можно исключительно субъективно. Обратите внимание на то, насколько комфортно вы чувствуете себя зимой в обычной одежде. Если даже в суровые морозы для комфорта вам хватает обычного пуховика, не стоит выбирать чересчур плотное термобельё: в нём организм будет сильнее потеть, и ткань не сможет справиться со своими базовыми функциями. Остальная одежда. Так, например, для фрирайда чаще выбирают лёгкие куртки и штаны, а также не слишком тёплый средний слой. В этом случае лучше, чтобы термобельё было более плотным. Наоборот, если речь идёт про покупку тёплого горнолыжного комбинезона, можно взять вариант низкой плотности. Если вы понимаете, что в рамках одного сезона сможете посетить курорты или трассы с разными климатическими условиями, возможно, стоит взять термобельё средней плотности, а добиться желаемой терморегуляции можно и с помощью среднего слоя, выбрав более плотную флисовую куртку для морозов и лёгкую «пододевалку» для комфортной температуры. Длина склонов и стиль катания. Сноубордистам, которые предпочитают агрессивный характер катания, почти всегда будет достаточно лёгкого термобелья: обилие движений и активности само по себе будет поддерживать тело в тепле. Но важно всегда помнить, что после спуска следует подъём наверх — и за минуты спокойствия на неспешном подъёмнике можно продрогнуть, даже если облачиться в костюм полярника. Важно найти компромисс и учитывать время подъёма при покупке экипировки.

Фото: JulPo / istockphoto.com

Что ещё стоит учитывать сноубордисту?

Плотность и посадка пускай и самые главные, но не единственные факторы, которые влияют на комфорт спортсмена. Вот ещё несколько фишек и особенностей различных моделей, на которые стоит обратить внимание.

Длина кальсон. Горнолыжные ботинки и обувь для сноуборда подбираются так, чтобы пара максимально плотно сидела на ноге — для обеспечения максимального контроля за движениями и защиты от травм. Длинные кальсоны, которые в обычной жизни мы заправили бы в ботинок, здесь могут сыграть со спортсменом злую шутку и доставить дискомфорт. Так что лучше отдавать предпочтение моделям длиной 3/4. Манжеты. В отличие от штанин, рукава кофты пусть лучше будут длинными — так меньше шансов, что снег попадёт в промежуток между одеждой и перчаткой. В идеале — присмотреться к моделям с манжетами с прорезью для большого пальца, но только если подобной детали нет на остальных слоях одежды. Комбинезон. Термобельё, выполненное в форм-факторе комбинезона, не даст ткани скататься на спине и оголить поясницу, а также лучше справляется со своей основной задачей — держать тепло и отводить влагу. Однако надевать и снимать его сложнее. Об этом лучше подумать заранее.

Теперь вы точно не прогадаете с выбором термобелья и сможете учесть нюансы, продиктованные видом активности.