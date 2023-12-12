Какая одежда помогает спортсменам становиться чемпионами? 5 технологий от Forward

Дышащие материалы, амортизация, комфорт и эстетика. Будущему победителю важны все эти составляющие. Их вот уже 20 лет предоставляет Forward.

На спортивные показатели и достижения влияют упорство, труд, тренировки, сила воли. Безусловно, результат зависит от мотивированности и работоспособности самого человека. Однако это ещё не всё. Золотые медали и чемпионские титулы — результат организованной работы по разным направлениям. И качество экипировки играет тут далеко не последнюю роль.

На что стоит обращать внимание при выборе одежды профессиональным спортсменам и тем, кто ведёт активный образ жизни? В чём особенность дышащих материалов и как они влияют на показатели? Отвечают эксперты и амбассадоры марки Forward. В 2023 году она отмечает 20-летний юбилей.

Фото: пресс-служба Forward

Что отличает одежду для рекордов?

Если для повседневной носки и упражнений дома достаточно использовать вещи из натуральных, приятных к телу материалов, то в профессиональном спорте важны другие показатели. Тренировки и соревнования высокого уровня вносят коррективы в поиск одежды. Их обязательно необходимо учитывать при выборе экипировки. Какие же это показатели?

1. Гигроскопичность

Тренировки, как правило, длятся по несколько часов. Менять форму слишком часто весьма неудобно. Поэтому важным для спортивной одежды является способность не впитывать влагу.

2. Гипоаллергенность

Также немаловажным показателем, который будет влиять на результативность, является гипоаллергенность ткани. Кожа — чувствительный орган, а во время интенсивных упражнений одежда чаще соприкасается с ней. Поэтому здесь стоит выбирать ткань, которая не вызывает раздражений.

3. Прочность

Быстрый темп, взмахи руками, ногами, бег и другие физические активности являются тест-драйвом для одежды. Слишком тонкие нити, отсутствие эластичности и другие недостатки сразу проявятся в первую тренировку спортсмена. Одежда для физических упражнений должна сохранять первоначальный вид даже при самых энергозатратных тренировках.

Фото: пресс-служба Forward

Чем отличаются материалы?

При производстве спортивной экипировки используются современные и экологичные материалы. Также важны технологии обработки тканей. При производстве одежды компания Forward шагает в ногу со временем — использует новые методы и текстиль. Какие технологии тут стоит выделить?

1. ORGANIC COTTON

Изделия из такого хлопка прочнее обычного, а воздухопроницаемость здесь выше примерно на 10%. Выращен он из семян хлопчатника, не подвергавшегося генетической модификации, воздействию химических удобрений, инсектицидов и пестицидов. Это экологически чистый материал.

2. Сибирский гусиный пух

Этот наполнитель считается самым ценным. Он обладает особой мягкостью, упругостью и высокой теплоизоляцией. Собирается с птицы, выращиваемой в суровых климатических условиях экологически чистых областей сибирского региона. Пух проходит многоступенчатую обработку, препятствующую возникновению и размножению пылевого клеща, обеспечивающую долгосрочную антиаллергенную защиту, отвечает международным экологическим стандартам.

3. QUICK DRY

Лёгкая, дышащая ткань обеспечивает выведение влаги с кожи, создаёт ощущение сухости и прохлады, помогает сохранять оптимальную температуру тела.

4. ROTEX

Особая технология обработки ткани обеспечивает воздухопроницаемость (одежда отлично вентилируется) и гигроскопичность (материал быстро выводит влагу, форма остаётся сухой).

5. Мембрана в верхней одежде

Тонкая полимерная плёнка, обеспечивающая водопроницаемость (осадки задерживаются мембраной, а влага, находящаяся с внутренней стороны, свободно испаряется). Таким образом, эффективно решается проблема перегрева, неизбежного при высоких физических нагрузках.

Компания Forward на протяжении уже 20 лет доказывает тот факт, что качественная и сделанная по стандартам одежда для спорта способствует победам и рекордам. Также марка уделяет внимание и внешней эстетике. Красивая форма — это и дополнительный заряд положительных эмоций, и возможность создать запоминающийся образ.

А что говорят сами чемпионы?

Алла Шишкина трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию «С первых дней тренировок я мечтала попасть в сборную России и принять участие в мировых соревнованиях. Помимо ощущения престижа, статуса, мне нравилась спортивная форма команды. Но тогда вещи из экипировки нельзя было просто купить в магазине. А спортсмен в форме российской сборной вызывал восхищение и уважение.



Поэтому, когда в 2008 году я попала в национальную команду, то на получение первой экипировки ехала с огромной радостью и гордостью. Потом ещё долго бережно относилась к этим вещам».





Владимир Минеев кикбоксёр — боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира «Когда я попал в сборную страны, мне хотелось как можно скорее получить экипировку сборной под брендом Forward. Для 19-летнего пацана это была большая мечта. Я хотел показать другим спортсменам, что ношу форму, потому что лучший и заслужил её. Но получить экипировку от компании удалось только через несколько лет усиленных тренировок и участия в соревнованиях мирового уровня. Чтобы достичь желаемого, нужно хорошо поработать. Я усвоил этот урок».

Наталья Рагозина абсолютная чемпионка мира по боксу «Одежда от компании Forward — мой верный спутник уже много лет. Для многих спортсменов она стала настоящим талисманом побед. Когда я надеваю флисовый костюм и пуховик, тоже ощущаю уверенность и подъём духа.



В одежде Forward мне также нравится проводить время с семьёй на свежем воздухе. Мы с дочкой часто отправляемся на долгие семейные прогулки во время новогодних праздников, снаражаясь в тёплые вещи от компании. В них всегда комфортно и тепло, и мы не думаем, что можем простудиться. А каждое такое приключение становится незабываемым».





Фото: пресс-служба Forward

Как Forward это удалось?

Компания Forward была основана в 2003 году. Начав свою деятельность с отшивания костюмов для сборных команд России, она смогла разработать собственный стандарт качества, которого придерживается и по сей день.

В коллекцию экипировки сборных команд входит 20 предметов: от футболок и шорт до головных уборов и обуви. Также компания изготавливает форму для участников различных соревнований (чемпионатов мира и Европы, Паралимпиады, Универсиады) и успешно реализует ряд коллабораций с известными спортсменами. Например, компания разработала коллекцию одежды для тренировок совместно с Федерацией художественной гимнастики. Кроме того, Forward каждые полгода выпускает сезонные коллекции.

Процесс тестирования и взаимодействия со спортсменами — один из важных этапов производства экипировки. Основываясь на мнениях и предложениях профессионалов, коллекции постоянно дорабатываются. Это даёт возможность выпускать одежду в соответствии со стандартами, предъявляемыми спортом высоких достижений.

Ассортимент компании популярен не только у спортсменов, но и у тех, кто ведёт активный образ жизни и любит путешествовать. Одежда выделяется удобством, комфортом и прочностью в носке.

Forward также придерживается стандартов экологичного производства. В частности, много лет компания производит хоккейные свитеры для проекта Вячеслава Фетисова The Last Game, который призван привлечь внимание общественности к вопросам глобального потепления на планете.

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Рекламодатель: ООО «Управляющая компания «ФОРВАРД»

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