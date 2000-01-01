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Посмотрите, как этот 55-летний бодибилдер усложнил обычную тренировку с гантелями!
Посмотрите, как этот 55-летний бодибилдер усложнил обычную тренировку с гантелями!
Дополнительные опции: мороз и сугроб. @the.spiritbody.architect
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Посмотрите, как этот 55-летний бодибилдер усложнил обычную тренировку с гантелями!
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