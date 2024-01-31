Как понять, что партнёр вас контролирует, и прекратить это? Разбор сексотерапевта

Норма в любых взаимоотношениях – крайне подвижная конструкция. То, что приемлемо для одних, у других будет вызывать диссонанс. Или даже отвращение. Когда мы говорим о паре, то в таких отношениях нормально всё, о чём двое людей договорились. Если они приняли решение о наличии контроля и не страдают от этого, можно сделать вывод, что им так нормально.

Оксана Штыркова сексотерапевт, семейный системный терапевт, эксперт «Психодемии» «Как быть с контролем, который нарушает договорённости? Что если его подают под видом чего-то другого? Например, когда человек контролирует своего партнёра, но называет это вниманием, заботой. Бывает ли контроль чрезмерным и ненормальным? Давайте разберёмся».

Обычно ​​под контролем понимается наблюдение и проверка процесса функционирования и фактического состояния управляемого объекта или субъекта. Что это значит, если говорить простыми словами? Тут имеется в виду несколько процессов: чересчур активное наблюдение за другим человеком, его жизнью и деятельностью; проверки (нарушающие границы партнёра); повышенные требования и возможные «наказания» за их невыполнение.

Я не встречала научных классификаций видов контроля в парных отношениях, но могу привести пример тех поведенческих контрольных паттернов, которые я вижу у своих клиентов.

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Виды контроля в отношениях

1. Финансовый контроль

Это про то, когда один партнёр ведёт счёт (иногда абсурдный) всех трат и покупок. Могут присутствовать проверки чеков, требования отчитаться о тратах, недовольство и ссоры из-за расхода финансов не на то. Деньги порой «выдаются» строго на определённые и важные вещи.

Требуются строгие аргументы, чтобы совершить покупку просто для радости. Это чаще всего распространено в семьях, где один зарабатывает намного больше другого, или когда жена домохозяйка/в декрете и не имеет своего заработка.

Другое распространённое явление, когда кто-то из супругов покупает себе что-то, не вписывающееся в рамки семейного бюджета. Например, оплачивает онлайн-игры, курсы, косметику. Это злит партнёра. Человек может часто использовать обесценивающие фразы вроде: «Ты потратила пять тысяч на баночку крема», «Как можно покупать на три тысячи запчасти в танчиках», «Снова эти курсы у инфоцыган! Ну и чего ты достиг(ла) после них?».

Такое поведение в итоге приводит к вранью, скрытым тратам, накоплению раздражения, злости, претензиям, снижению сексуальной активности в паре.

2. Временной контроль

Здесь партнёр может вести график вашей жизни. Отслеживать время, потраченное на дорогу до/с работы. Считать, как долго вы общаетесь с друзьями, и т. д.

Нередко это сопровождается подозрениями и вербально агрессивными обвинениями: «Ты обещал вернуться в 10, а пришёл в 11:43», «Ты заканчиваешь работать в семь, и тебе ехать на метро 40 минут, почему ты пришла в девять вечера домой, куда ещё заходила? Если в магазин, то где покупки?».

Как правило, такие слова не подкреплены просьбой делать по-другому. Это не даёт партнёру чёткого понимания того, как же нужно себя вести. Зато остаётся много поводов для тревоги, раздражения и чувства вины.

3. Бытовой контроль

Этот вид чаще всего выражается в упрёках, связанных с неумелым ведением домашних дел: «Не туда положил или не так поставила», «Пыль надо лучше протирать», «Полки ты не повесил до сих пор».

У каждого из нас есть представление о том, как должны быть организованы процессы нашей жизни. Бытовой контроль проявляется в том, что мы стремимся навязать другому свою систему ведения порядка в доме.

Фото: fizkes / istockphoto.com

4. Контроль социальной жизни

Здесь один из партнёров требует знать пароли от всех девайсов, может заходить в соцсети и проверять переписки. Предъявляются претензии за лайки, комментарии, подписки на неизвестных людей.

Такой контроль может сопровождаться обесцениваем. Например: «О, ты тоже на этого блогера подписалась. Теперь тоже карты желаний составлять будешь», «Вот смотришь своих качков, а сам в зал так и не дошёл».

5. Родительский контроль

Так я с налётом иронии называю вид контроля, который очень похож на слова мамы или папы. Например: «Ты поел(а)? Шапку надень сегодня, а то холодно», «Технику не включай, сломаешь. Я приду и сам включу».

Возможно, кто-то увидит в этом проявление искренней заботы. Как отличить её от контроля? Во-первых, забота и внимание носят постоянный характер. Во-вторых, человек не встаёт на позицию «взрослого», который знает лучше.

Если вы думаете, что ваш партнёр не справится с простой задачей (постирать белье, разогреть обед, найти нужную вещь в гардеробе), то, вероятнее всего, вы переключились на исполнение роли родителя.

6. Контроль окружения

При этом виде контроля в паре один из супругов постоянно мониторит, с кем общается его избранник. И это не просто интерес, а именно выискивание информации, контроль времяпрепровождения. Могут встречаться такие фразы: «Снова ты с Серёгой своим общался. Мне он не нравится. Почему ты с ним общаешься?», «Катя и Лена — да они только о барах и косметике думают, ты же не такая. Не общайся с ними. Они плохо на тебя влияют» и т. п.

То есть один из партнёров позволяет себе указывать другому, с кем ему общаться. Второму приходится вносить в эти отношения коррективы, вплоть до полного отказа от них. Люди, которыми могут так манипулировать, порой теряют связь не только с друзьями, но и с родными.

7. Эмоциональный контроль

Это, пожалуй, самый болезненный из видов контроля в паре. Дело в том, что тут идёт манипуляция чувствами. Один из партнёров может «катать» другого на эмоциональных качелях.

В таких парах партнёр может чувствовать, угадывать настроение по звуку шагов, скрипу и удару двери. Здесь часто звучат фразы: «С тобой всё хорошо? Как ты? Что-то случилось?». Сами по себе эти слова нейтральны, но они говорятся не с целью узнать, как себя чувствует вторая половинка. Задача — как можно раньше уловить колебания настроения, чтобы знать, как реагировать и не спровоцировать ссору.

Причины для конфликтов могут быть самые самые разные. Начиная с того, что кто-то раньше посмотрел серию сериала, до того, что посуду партнёр помыл не тем средством.

Как мы видим, контроль проявляется в том, что один из пары (а иногда и оба супруга по очереди) нарушают границы другого и парные договорённости в своих отношениях.

Фото: fizkes / istockphoto.com

Почему человек начинает контролировать?

Контроль другого в паре — это самый безопасный способ справиться с трудными чувствами, переживаниями и ситуациями. Нередко им маскируют тревогу, злость, раздражение, обиду, невысказанные претензии.

На самом деле контролирующее поведение даёт нам ощущение безопасности. Как это работает? Человек думает, что чем лучше он осуществляет контроль, тем сложнее застать его врасплох и сделать больно. При этом часто он не замечает того, что травмирует своего партнёра.

Человек, который контролирует, не осознаёт причин своих действий. Не понимает, что к ним приводят тревога или стрессовые события. Ведь цель контроля — предугадывать неурядицы и форс-мажорные факторы, снижать риски.

Когда ко мне приходит пара с подобной проблемой, я прошу партнёров поразмышлять. Задать себе вопросы: «Почему в наших отношениях вся энергия, время и внимание оказываются направлены на контроль, цель которого — предотвратить риски? Что такого происходит в паре? Почему вместо разговора или решения изначальной проблемы выбирается сценарий контроля?».

Фото: kupicoo / istockphoto.com

В моей практике были примеры, когда пара столкнулась со стрессом из-за денежных проблем, и, как следствие, один из супругов взял на себя чёткий и строгий учёт всей финансовой системы семьи. Увы, выстроил он её так, чтобы было удобно ему.

Другой вариант — мама столкнулась с болезнью ребёнка, поэтому теперь вся семья вынуждена проходить бесконечные медицинские осмотры, сдавать анализы и проводить генеральные уборки каждую неделю. Я искренне сочувствую женщине и понимаю её переживания. Но также знаю, что ни к чему хорошему это не приведёт.

Контроль — это лакмус того, что в семье либо нарушились договорённости, либо данные действия прикрывают сложные, невыносимые чувства.

Как справиться с контролем в отношениях?

Что делать парам, которые обнаружили такой неприятный контроль в своих отношениях? Предлагаю предпринять следующие шаги.

1. Пересмотреть договорённости. Возможно, ваши планы на ведение быта, бюджет, цели, отношения изменились. Это нормально в любых семьях. Просто нужно заново сесть и договориться о том, как происходит коммуникация в вашей семье.

2. Договориться (если этого не было раньше) о том, как вы совместно взаимодействуете. Важно обсудить следующие вопросы.

Бюджет, доходы и расходы семьи. Кто занимается тратами, покупками, на что вы копите и как будете действовать в случае форс-мажоров. Также рекомендую обсудить ваши развлечения и удовольствия — как совместные, так и отдельные. Такие честные разговоры помогут понять желания и потребности каждого члена семьи и договориться о чётких правилах обращения с деньгами.

Свободное время и время друг для друга. Обсудите, как каждый из вас любит проводить досуг и как вы хотите делать это вместе. Что для вас ценно в таком опыте и какие действия могут вас огорчать. Это поможет вам понять увлечения вашего партнёра, и будет меньше поводов его контролировать.

Границы допустимого общения — что будет для вас комфортно именно в ваших отношениях. Обсудить такие моменты, как время на друзей, коллег, хобби, социальные сети и пароли. Я рекомендую такие разговоры проводить в спокойном, доброжелательном состоянии, без претензий и упреков.

3. Если обнаружили, что контролёр — это вы, рекомендую порефлексировать. Какие трудные чувства, неприятные ситуации вы переводите в контроль? Почему вместо разговора с человеком вы выбираете наблюдать, оценивать, манипулировать? Если сами не справляетесь, всегда есть опция — помощь психолога. Он поможет разобраться в причинах таких поведенческих паттернов.

Какой итог можно подвести? Важно понимать, что контроль в паре — чаще всего признак скрытых эмоций, нарушения договорённостей. Это не приговор. Многие пары успешно проходят данный этап. Он становится новым уровнем укрепления отношений.