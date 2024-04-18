Люкс и нереальные суммы: сколько тратит на одежду самый модный шахматист Алиреза Фируджа

В Торонто с 3 по 22 апреля проходит одно из самых значимых событий в мире шахмат — турнир претендентов. Состязание традиционно собирает восемь лучших спортсменов и является решающим этапом в борьбе за право вызвать на матч действующего чемпиона мира. Здесь каждая партия — шаг к заветной мечте стать претендентом на высший титул. Сейчас внимание фанатов приковано к интригующим партиям.

В этом году среди участников особенно выделяется гроссмейстер Алиреза Фируджа. Он уже успел заявить о себе на международной арене благодаря своим выдающимся успехам. 20-летний Алиреза – один из самых молодых участников турнира претендентов в истории. Он привлекает к себе внимание не только своей игрой, но и внешним видом.

Многие образы этого парня на турнирах и в повседневности обсуждаются так же активно, как и ходы в партиях. Предлагаем разобрать модные решения Алирезы Фируджи вместе со стилистом.

Алёна Носкова стилист, модный эксперт, спикер «Стиль Алирезы менялся и продолжает это делать. Раньше он предпочитал носить строгие и простые классические костюмы, напоминающие школьную форму. На смену им пришли дерзкие, яркие современные образы и дорогие дизайнерские бренды».

Похоже, молодой человек решил носить молодёжную и актуальную одежду, выбирая люксовые марки. Сейчас я не вижу в его образах единого стиля. Скорее всего, он не сильно об этом думает, а носит то, что нравится. Но в возрасте 20 лет даже нужно пробовать разные стили, экспериментировать и искать себя!

К тому же его выбор одежды может играть роль в создании образа успешного и уверенного в себе молодого человека. Складывается впечатление, что Алиреза не боится рисковать как в игре, так и в модных тенденциях. Это добавляет ему харизмы и делает фигурой, которую невозможно не заметить не только в мире шахмат, но и за его пределами.

Стоимость и бренды

Конечно, Алиреза любит отдавать предпочтение дизайнерским брендам. Почти во всех его образах можно найти что-нибудь люксовое. Предлагаю рассмотреть подробнее.

На 4-м туре турнира претендентов Фируджа был одет в строгий чёрный костюм и рубашку песочного цвета от Polo Ralph Lauren за 14,5 тысячи рублей. Очки – тоже от известного бренда Louis Vuitton. Цена – приблизительно 87 тысяч рублей.

Фото: FIDE

На 6-й тур шахматист пришёл в голубом костюме. Но образ снова дополнился брендовой одеждой. Яркая рубашка с золотым орнаментом – Versace Barocco print silk twill shirt. Стоимость этой красоты – 150 тысяч рублей. Очки – те же Louis Vuitton.

Фото: FIDE

Алиреза также любит носить костюмы от дизайнеров. Например, один из самых ярких образов – оранжевый пиджак от бренда Frank Rudolf. Его он надел на турнир по шахматам Фишера G.O.A.T. Challenge. Этот пиджак изготовлен на заказ специально для шахматиста. Точная стоимость неизвестна. Можно лишь предположить, что цена начинается от 150 тысяч рублей.

Одеваться стильно Фируджа предпочитает и в обычной жизни. Это заметно как на фотографиях в соцсетях, так и во многих интервью. Шахматист может выглядеть минималистично, но бо́льшая часть его образов – люксовая одежда.

Фото: FIDE

В повседневном гардеробе Алирезы есть толстовки. Например, синее худи Polo Ralph Lauren и белое Prada. Первое продаётся за 50 тысяч рублей, второе – за 125. Также на шахматисте иногда можно увидеть свитер от Emporio Armani. Цена – приблизительно 50 тысяч рублей. Встречаются и некоторые рубашки от Versace и Ami Paris стоимостью от 200 тысяч рублей.

Из обуви шахматист предпочитает кроссовки или кеды. Одни из них замечены на его фото в соцсетях. Это adidas Yeezy Foam Runner в бежевом оттенке. Их цена – приблизительно 30 тысяч рублей.

Фото: FIDE

Не поверите, но с верхней одеждой всё то же самое – известные бренды и космические суммы. В гардеробе Фируджи есть чёрная куртка Prada. Стоимость – 340 тысяч рублей. Ещё можно встретить на нём зелёно-белый бомбер с интересными рисунками. Цена – 55,5 тысячи рублей.

Шахматист умело сочетает его с чёрными брюками, футболкой и кедами. Последние, кстати, тоже брендовые. Это Valentino Gumboy с интересной подошвой. Купить сейчас такие можно примерно за 80 тысяч рублей.