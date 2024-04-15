«Позорное действие арбитра». Вокруг партии Яна Непомнящего разгорелся судейский скандал

Главный арбитр потребовал от соперника россиянина не гулять по залу в скрипящей обуви. А тот расстроился и не мог думать о шахматах.

На Турнире претендентов – 2024 в Торонто сыграно 9 туров из 14 запланированных. За пару недель ведущие шахматисты мира уже имели возможность показать то, на что способны, и даже больше. Некоторым это не удаётся, и они, вопреки прогнозам, находятся в нижней части турнирной таблицы. Всё это, конечно, большой стресс. А где стресс – там и скандалы.

Французский гроссмейстер иранского происхождения Алиреза Фируджа, у которого далеко не всё получается за доской, решил повоевать с судьями.

«Позорное действие главного арбитра»

В 9-м туре Фируджа играл с россиянином Яном Непомнящим. Получил лучшую позицию в миттельшпиле и играл на победу. Но вице-чемпион мира буквально ускользнул от борьбы, выстроил неприступную крепость и добился ничьей.

Но Алиреза уверен, что судьбу партии решило не защитное мастерство российского гроссмейстера. 20-летний Фируджа был возмущён работой главного арбитра Ариса Маргетиса. Всё дело в том, что судья во время партии сделал замечание французскому шахматисту из-за его обуви. Она, как посчитал Маргетис, сильно шумит и мешает другим шахматистам в зале.

«Позорное действие главного арбитра Маргетиса в отношении меня. В середине игры, в самый напряжённый момент, главный судья подошёл ко мне и сказал, чтобы я больше не ходил по залу, потому что моя обувь издаёт шум. Он сказал мне не ходить и взять на завтра новую обувь. А у меня есть разрешённая обувь, соответствующая правилам, я ношу её более года.

Это сильно отвлекло меня во время игры, и я полностью потерял концентрацию», – написал Фируджа в социальных сетях.

«Этого арбитра нужно наказать»

Бедный Алиреза из-за замечания был выбит из колеи, не мог думать о шахматах и выпустил перевес. За это, конечно, нужно наказать арбитра!

«Я сказал одному из организаторов, что этого арбитра нужно наказать. Честно говоря, все эти непрофессиональные вещи происходят со мной почти на каждом турнире, и это доводит меня до изнеможения», – добавил Фируджа.

На вопрос одного из подписчиков, какая же на нём была обувь во время партии, француз родом из Ирана ответил следующее:

«Это обычная деловая мужская обувь. В женской секции носят высокие каблуки — и никаких действий со стороны арбитра», – подчеркнул гроссмейстер.

Алиреза Фируджа Фото: FIDE

Согласно правилам, гроссмейстеры действительно не имеют права издавать лишний шум в игровом зале, но всё это остаётся на усмотрение арбитра. Если ботинки Алирезы действительно скрипели больше, чем нужно, то судья полностью прав. Если рассуждать как Фируджа, то любой из 15 других шахматистов в зале может заявить, что Алиреза отвлекал его от игры.

Скорее всего, это просто эмоциональная реакция человека, у которого пока почти ничего не получается. Фируджа не просто упустил победу в партии против Яна, но и остался на предпоследнем месте в турнирной таблице.