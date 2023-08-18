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Содержание опасных бактерий на курортах Байкала превысило норму в 36 тысяч раз

Содержание опасных бактерий на курортах Байкала превысило норму в 36 тысяч раз
На Байкале найдены опасные бактерии
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В ходе экспедиции исследователи из Лимнологического института Сибирского отделения РАН обнаружили опасные бактерии в окрестностях Байкала, популярных среди путешественников. Эксперимент проходил с 17 по 30 июля.

Наиболее тревожные показатели зафиксированы в Слюдянском районе. Концентрация кишечной палочки преодолела норму в 17 тыс. раз, а энтерококки обнаружены в 36 тыс. раз выше допустимых значений.

На других территориях ситуация менее критичная, но также требует внимания. В Листвянке норма превышена в 4 и 4,7 раз соответственно. Чувыркуйский залив увеличивает стандарты кишечной палочки в 5,2 раза. Воды города Бабушкина содержат в 20 раз больше энтерококков.

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Подобные отклонения могут серьёзно повлиять на экосистему Байкала и оказывать негативные последствия на здоровье людей. Специалисты Роспотребнадзора предупредили население, что купание в таких местах несёт риск заражения кишечной инфекцией.

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