Содержание опасных бактерий на курортах Байкала превысило норму в 36 тысяч раз

В ходе экспедиции исследователи из Лимнологического института Сибирского отделения РАН обнаружили опасные бактерии в окрестностях Байкала, популярных среди путешественников. Эксперимент проходил с 17 по 30 июля.
Наиболее тревожные показатели зафиксированы в Слюдянском районе. Концентрация кишечной палочки преодолела норму в 17 тыс. раз, а энтерококки обнаружены в 36 тыс. раз выше допустимых значений.
На других территориях ситуация менее критичная, но также требует внимания. В Листвянке норма превышена в 4 и 4,7 раз соответственно. Чувыркуйский залив увеличивает стандарты кишечной палочки в 5,2 раза. Воды города Бабушкина содержат в 20 раз больше энтерококков.
Подобные отклонения могут серьёзно повлиять на экосистему Байкала и оказывать негативные последствия на здоровье людей. Специалисты Роспотребнадзора предупредили население, что купание в таких местах несёт риск заражения кишечной инфекцией.
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