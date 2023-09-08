Гонконг затопило сильнейшими за 139 лет ливнями: пострадали более 100 человек

На Гонконг впервые за 139 лет обрушился мощнейший ливень. Всего выпало 158,1 мм осадков. На склонах города образовались настоящие каскады, узкие улочки превратились в водные пути. Людей сносит на дорогах. Наводнение затопило торговые центры, станции метро и туннели.
Наводнение в Гонконге
Фото: @majorcantotraits
Наводнение в Гонконге
Фото: @andytotti10
Наводнение в Гонконге
Фото: @travelingindianexpat
Всего пострадало 110 человек, четверо в тяжёлом состоянии, один скончался после прибытия в больницу. Также известно о пропаже мужчины. Он упал в водосборный бассейн. Усугубило ситуацию и то, что жителей не предупредили о надвигающемся тайфуне.
В городе закрыли школы, перекрыли дороги и отменили торги на Гонконгской фондовой бирже. Власти призвали граждан не покидать дома без крайней необходимости. Страховые выплаты в связи с последствиями катастрофы могут достигнуть более 9 млрд в пересчёте на рубли, предсказывают эксперты.
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