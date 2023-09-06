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На Стамбул обрушились мощные ливни: город утопает, есть погибшие

На Стамбул обрушились мощные ливни: город утопает, есть погибшие
Мощнейшее наводнение произошло в Турции
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Стамбул столкнулся с очередной природной катастрофой. Мощные дожди вызвали наводнения в нескольких районах города. Особенно пострадал Башакшехир. Улицы превратились в реки, автомобили начали дрейфовать. Затопило также станции метро, многочисленные жилые дома и местные больницы.

Наводнение в Стамбуле

Наводнение в Стамбуле

Фото: @sondakika.anlik.haber

Минимум три человека погибли, большая часть граждан получили серьёзные ранения. Трое числятся пропавшими без вести в городе Кыркларели, находящемся недалеко от границы с Болгарией и Грецией.

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Местные власти призвали население оставаться дома в целях безопасности. Ожидается значительный ущерб от наводнения. Уже поступило более тысячи обращений от жителей, столкнувшихся с потерей имущества.

Менее чем за шесть часов в крупнейшем мегаполисе выпало около 125 кг осадков на квадратный метр. Обычно такие показатели город ожидает за целый сентябрь.

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